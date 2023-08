One Piece, il live action in bilico: svelate le richieste dello showrunner Oda

Le onde dell’entusiasmo tra i fan di One Piece sono in continua crescita, poiché Eiichiro Oda, il geniale mente dietro questa epica saga, ha rivelato due richieste epocali per l’attesissimo adattamento live action in arrivo su Netflix. Matt Owens, il maestro delle fila di questa epica avventura televisiva, ha condiviso con noi le richieste di Oda, aprendo le porte a un mondo di anticipazioni e speranze!

La prima richiesta, carica di significato e profondità, riguarda l’indagine dei passati dei protagonisti. Oda, con una saggezza unica, ha chiesto che il cuore pulsante di ogni personaggio sia rispettato e preservato. Questi retaggi di vita, tessuti con passione e intrecciati con sogni e motivazioni, sono le pietre angolari dell’anima di ogni membro dell’equipaggio. Maestro delle emozioni, Oda desidera che Rufy possa, nel suo viaggio, immergersi nelle profondità di queste storie personali e aiutare i suoi compagni a riscoprire e abbracciare i loro sogni più autentici.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la seconda richiesta di Oda svela l’estensione della sua genialità. I poteri strabilianti dei frutti del diavolo e le complesse abilità che ne derivano sono il frutto del suo ingegno fervido e della sua immaginazione senza limiti. Con cura e attenzione maniacale, Oda ha definito le regole che governano questi poteri, sollecitando il nostro stupore e invitandoci a immergerci in un universo di possibilità straordinarie. Un invito a intraprendere un viaggio affascinante e inesplorato in un mondo che solo Oda poteva immaginare.

La ciurma di One Piece

Il grande momento si avvicina sempre di più, e i cuori dei fan di One Piece non possono fare a meno di battere all’unisono in attesa di questa emozionante avventura live action! Le voci dei mari narrativi hanno portato a noi la straordinaria formazione di attori che daranno vita a questa ciurma indimenticabile, e il futuro sembra più radiante che mai!

In prima linea, a capeggiare questo gruppo di coraggiosi marinai, c’è Iñaki Godoy, un’incarnazione vivente di Monkey D. Luffy. Con una passione travolgente, Godoy prenderà il timone e ci guiderà attraverso i mari tempestosi e le isole misteriose con la stessa determinazione che ha reso Rufy un’icona del mondo anime e manga. Ma la ciurma è completa solo quando i suoi membri si riuniscono come le stelle di una costellazione, e accanto a Luffy, avremo la gioia di vedere Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd che darà vita a Nami, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar, il maestro cuoco Sanji.

Ma le sorprese non finiscono qui! Una pioggia di talenti arricchisce ulteriormente il cast, con nomi come McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward, che insieme daranno vita a un’esperienza cinematografica senza pari. Non resta che segnare il 31 agosto sul calendario, perché sarà in quella data che il sipario si alzerà su questa avventura epica, solo su Netflix. Le onde dell’entusiasmo ci avvolgono, e i mari dell’attesa stanno per essere solcati!