One Piece: la scelta di “salvare” il personaggio nella serie piace molto ai fan! Ecco perchè [SPOILER] è ancora vivo!

La prima stagione di One Piece ci ha condotto in un viaggio straordinario attraverso mari inesplorati e misteri avvincenti. Mentre attendiamo con trepidazione i nuovi episodi, un segreto sul destino di un personaggio amato da tutti è stato finalmente rivelato. Parliamo di Buggy il Clown, interpretato magistralmente da Jeff Ward, che ha conquistato il cuore dei fan e persino guadagnato il titolo di “sex symbol” su TikTok.

La scelta degli autori di One Piece

Se vi state chiedendo se Buggy farà il suo ritorno, la risposta è un clamoroso sì. Gli appassionati del manga e dell’anime sanno bene che il Clown ha un ruolo fondamentale da svolgere in futuri archi narrativi. Nonostante le sconfitte subite dai Pirati di Cappello di Paglia e persino dagli spietati membri della ciurma di Arlong, Buggy il Clown ha una storia lunga e importante da raccontare.

In una recente intervista con Deadline, il talentuoso showrunner Matt Owens ha svelato il motivo per cui Buggy il Clown non ha incontrato la morte, nonostante le avversità che ha affrontato. La sua risposta può non sorprendere i veri fan di One Piece, ma conferma che la serie è nelle mani giuste.

Owens ha dichiarato che i sogni sono l’essenza di One Piece, e il maestro creatore Eiichiro Oda ci ha insegnato che non c’è destino peggiore della perdita di un sogno. Molti dei cattivi che incrociamo nel nostro cammino hanno sogni distorti che li spingono a compiere azioni malvagie.

Il ruolo della scomparsa all’interno del manga di Eichiro Oda

Tuttavia, i Pirati di Cappello di Paglia hanno il potere di strappare questi sogni malvagi dalle mani dei malvagi stessi. Oda considera questa privazione dei sogni un destino più crudele della morte. È un tema centrale negli scontri con i nemici, e ciò consente a ogni morte in One Piece di avere un impatto straordinario, poiché la morte non è il punto focale di ogni arco narrativo.

In altre parole, in One Piece, i personaggi non soccombono facilmente alla morte, nemmeno i più malvagi. Ciò che conta di più è vedere i loro sogni infranti, come nel caso di Buggy il Clown. Questa filosofia dimostra l’impegno della serie nel rispettare il profondo significato del manga e il suo spirito intramontabile. Quindi, mentre ci prepariamo all’arrivo della seconda stagione e alle nuove avventure che ci riserva, possiamo dormire sonni tranquilli, sapendo che One Piece è nelle mani di chi ne custodisce la vera essenza.