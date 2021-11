One Piece: rivelato il cast della serie live-action di Netflix

La serie live-action di One Piece di Netflix ha scelto cinque attori per i suoi ruoli da protagonista.

Iñaki Godoy (“Go, Youth!,” “Who Killed Sara?”), Mackenyu (“Rurouni Kenshin: Final Chapter,” “Pacific Rim: Uprising”), Emily Rudd (“Fear Street,” “Hunters”), Jacob Romero Gibson (“Greenleaf,” “All Rise”) and Taz Skylar (“Boiling Point,” “Villain”) saranno tutti i protagonisti della serie.

Qui sotto il post che conferma il cast:

Godoy interpreterà Monkey D. Rufy, mentre Mackenyu interpreterà Roronoa Zoro. Rudd interpreterà Nami, mentre Romero Gibson interpreterà Usopp. Skylar interpreterà Sanji. Tutti i personaggi sono membri dei Pirati di Cappello di Paglia, i protagonisti della serie.

Basato sull’iconico manga omonimo, One Piece, la serie è incentrata su Rufy, un giovane che intraprende un viaggio per diventare il re dei pirati e trovare il celebre tesoro One Piece. Lo spettacolo è stato ordinato, sarà composto da 10 episodi e arriverà su Netflix a gennaio. Oltre al manga, ad oggi sono state rilasciate 20 stagioni della serie anime One Piece insieme a 14 film d’animazione.

“Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all’enorme progetto che è l’adattamento della serie live action di One Piece! Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, giusto? Lo so, lo so! Ma state tranquilli che abbiamo fatto progressi costanti”, ha detto l’autore della serie manga e produttore esecutivo Eiichrio Oda. “Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, possiamo annunciare il cast principale! Piuttosto, dobbiamo sbrigarci ad annunciarlo, altrimenti verrà trapelato. Esilarante, lol. Abbiamo deciso per questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone da tutto il mondo! Queste sono le persone che saranno i nostri Pirati di Cappello di Paglia! Ci vorrà un po’ più di tempo per realizzare questo spettacolo, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno show che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo! Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro!”