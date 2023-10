One Piece: svelata la nascita di Mister Seven!

Nel misterioso mondo di One Piece, una figura enigmatica ha catturato l’immaginazione di migliaia di fan. Parliamo di Mister Seven, il personaggio originale che ha fatto il suo debutto nel live action della celebre serie. Ma qual è la storia dietro a questo personaggio? Oggi, vi porteremo nel backstage del processo creativo, rivelando il bozzetto originale di Eiichiro Oda che ha dato vita a Mister Seven.

Il racconto esclusivo dello showrunner: quando Zoro incrociò la strada di Mister Seven

Lo showrunner ha raccontato che aveva presentato molte idee a Oda durante il loro primo incontro. Una di queste riguardava come introdurre Zoro in una scena d’azione per mostrare cosa poteva fare prima di vederlo a Shells Town. In una vecchia SBS (i Q&A coi fan), Oda aveva menzionato che Mister Seven aveva provato a reclutare Zoro ma era rimasto ucciso in combattimento. Questo era esattamente ciò che stava cercando: qualcosa che rientrasse nel canone ma che non fosse mai stato mostrato nel manga stesso. Oda si era rivolto a uno dei suoi redattori e aveva detto: “Ho detto questo?”

I volti di Mister Seven e del suo predecessore

Il giorno dopo gli era stato presentato un disegno. Era stata l’unica volta in cui Mister 7 era stato interamente disegnato da Oda. Aveva detto che era rimasto colpito dalla sua conoscenza del mondo di One Piece e che l’idea gli era piaciuta. Gli era sembrato di portare con sé il Santo Graal. Quella era stata la prima di molte grandi conversazioni e interazioni con il sensei. Qualcuno che era onorato di chiamare collaboratore e amico!

One Piece: l’avventura epica che ha stregato il mondo delle serie TV

One Piece, la serie manga senza precedenti creata da Eiichiro Oda, ha plasmato l’immaginario di milioni di fan in tutto il mondo. Questa epica avventura marina segue le gesta di Monkey D. Luffy, un audace esploratore determinato a raggiungere la libertà assoluta. Nel suo pericoloso viaggio alla ricerca del leggendario tesoro, il ONE PIECE, per conquistare il titolo di Re dei Pirati, Luffy si unisce a un equipaggio eccezionale e attraversa mari misteriosi, sfuggendo ai Marines e sfidando rivali spietati.

E mentre il live action di One Piece continua a rivelare nuovi dettagli, il misterioso Mister Seven si è unito alla storia. Cosa ne pensate di questa affascinante aggiunta al mondo di One Piece? Una cosa è certa: l’avventura non fa che iniziare!