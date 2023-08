One Piece: svelate le nuove strabilianti foto! Lumacofono, Garp e la Marina prendono vita!

L’attesa per l’adattamento live action di One Piece si infiamma ulteriormente grazie alle nuove immagini rilasciate in esclusiva sul sito ufficiale di Netflix. Queste fotografie catturano l’essenza travolgente del mondo di One Piece, ponendo in risalto elementi chiave come il misterioso lumacofono e l’imbattibile marina. Ma chi è il lumacofono? Nel vasto universo creato da Eiichiro Oda, il lumacofono è il leggendario Vice Ammiraglio Garp, un personaggio che incarna la forza e il coraggio dei marine.

Attraverso le immagini presentate dalla piattaforma di streaming, siamo trasportati in un universo vibrante e mozzafiato. Le figure iconiche come Garp, il lumacofono rispettato e temuto, si ergono maestose accanto a volti familiari come Coby, Hermeppo e persino il famoso Morgan Mano D’ascia. E chi potrebbe dimenticare Bogart, il fedele alleato dei marine? Questi membri cruciali della marina di One Piece prendono vita davanti ai nostri occhi con colori che sfidano la realtà e una nitidezza così perfetta da sembrare magica.

Countdown all’incredibile avventura: ecco il cast e la data di uscita del live action di One Piece!

L’attesissima avventura live action di One Piece è ormai alle porte, pronta a catturare l’immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo. Il cast è un’assemblea di talenti che darà vita ai nostri amati pirati con un’affascinante verosimiglianza. Prepariamoci a innamorarci ancora una volta dei nostri eroi poiché Iñaki Godoy, nel ruolo del coraggioso capitano Monkey D. Luffy, guiderà una ciurma formidabile.

Ma il talento non finisce qui. Affiancando Luffy, avremo il determinato Roronoa Zoro interpretato da Mackenyu, mentre Emily Rudd darà vita alla navigatrice dai capelli arancioni, Nami. Jacob Romero Gibson porterà in scena l’abile cecchino Usopp, mentre Taz Skylar darà vita al cuoco stravagante Sanji. Ma il cast non si ferma qui: McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward contribuiranno a creare un mondo ricco e coinvolgente.

In collaborazione con Shueisha, la casa editrice di One Piece, questa epica produzione è il risultato della partnership tra Tomorrow Studios e Netflix. Gli showrunner Matt Owens e Steve Maeda, oltre a essere gli sceneggiatori, sono i maestri di questa esperienza, mentre Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements ne sono i produttori esecutivi. Segna il calendario perché il 31 agosto segna l’inizio dell’avventura: One Piece prenderà vita esclusivamente su Netflix, promettendo di immergere gli spettatori in un mare di emozioni senza pari.