One-Punch Man: Sony Pictures ha in sviluppo un adattamento cinematografico

Un adattamento live-action del celebre manga One-Punch Man è in stato di sviluppo da parte degli scrittori di Venom.

Non ci sono stati molti adattamenti hollywoodiani di manga e anime. Dragonball Evolution e Ghost in the Shell non furono colpi di critica, tuttavia, Alita: Angelo da Battaglia ha ricevuto un riscontro positivo.

Debuttando nel 2009 originariamente come webcomic e successivamente adattato a un manga, One-Punch Man racconta la storia dell’eroe più forte del mondo, Saitama. In questo mondo, i mostri malvagi sono una minaccia per la società. Per rispondere alla minaccia, è stata creata la Hero Association. The Hero Association è un’organizzazione di eroi ufficialmente stipendiati. A questi individui viene assegnata una classifica, con la Classe S come la più alta. Saitama finisce per unirsi all’organizzazione, anche se sconosciuto a quasi tutti, in realtà è molto più forte di tutti loro.

One-Punch Man è noto per la sua narrazione, i disegni e il suo protagonista unico. Uno degli aspetti più popolari della serie è che fa parte della schiera delle parodie. Il manga è stato adattato in un anime di successo con la seconda stagione che si è conclusa l’anno scorso, e mentre i fan aspettano l’annuncio della prossima stagione, sembra che la Sony voglia portare la serie a Hollywood.

Stando a Variety, la Sony Pictures sta sviluppando un adattamento live-action di One-Punch Man con la società di Avi Arad, Arad Productions, alla guida della produzione. Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, scrittori di Venom e dei recenti film di Jumanji, scriveranno l’adattamento. Sony è apparentemente “molto convinta sulla proprietà data la sua popolarità, e la possibilità di aggiungere un altro franchise alla sua libreria di titoli”.

Molti fan sarebbero probabilmente scettici sull’adattamento hollywoodiano di One-Punch Man. Saitama sarà un personaggio stimolante da adattare, poiché è più di un semplice ragazzo che può battere avversari forti con un solo colpo, ma comprensibilmente è difficile dire quanto ci si può aspettare dal film di One-Punch Man.

Legendary Pictures ha annunciato un film su My Hero Academia nel 2018, ma da allora non si è più saputo nulla. I fan dovranno solo aspettare e vedere per ora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...