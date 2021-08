One Word Kill: la trilogia di romanzi fantasy di Mark Lawrence sarà adattata in una serie TV

La trilogia di romanzi fantasy di Mark Lawrence, One Word Kill, sarà adattata in una serie TV. One Word Kill, alias Impossible Times, è stato pubblicato per la prima volta nel maggio del 2019 ed è stato seguito dai libri Limited Wish e Dispel Illusion.

I libri sono stati descritti come Ready Player One incontra Stranger Things. La serie è stata sviluppata da Holly Phillips, creatrice e showrunner della serie per adolescenti della BBC/Netflix, Get Even.

Ecco i dettagli della storia per chi non lo conoscesse:

“One Word Kill inizia quando il ragazzo geniale di quindici anni Nick Hayes scopre che sta morendo. E non è nemmeno la cosa più strana che gli sia capitata quella settimana. Nick e i suoi amici che giocano a Dungeons & Dragons sono abituati a vivere nella loro immaginazione, ma quando una nuova ragazza, Mia, si unisce al gruppo e la realtà diventa più strana del mondo fantastico che visitano nei loro giochi settimanali, nessuno di loro è preparato per quello viene dopo. Un uomo strano, ma curiosamente familiare, sta seguendo Nick, con abilità che proprio non dovrebbero esistere. E quest’uomo porta un messaggio criptico: Mia è in grave pericolo, anche se ancora non lo sa. Ha bisogno dell’aiuto di Nick… ora. Si ritrova in una corsa contro il tempo per svelare un mistero impossibile e salvare la ragazza. E tutto ciò che gli si frappone è una malattia probabilmente terminale, un maniaco armato di coltello e le leggi della fisica. Sfida accettata”.

Holly Phillips ha detto in una dichiarazione: “One Word Kill cattura la gioia e il disordine di essere un’adolescente. Si tratta di trovare la tua tribù e i sacrifici che farai per loro una volta che l’avrai trovata. Non vedo l’ora di portarlo in vita”.

Il produttore Erik Barmack ha aggiunto: “Claire e il suo team sono esperti nella produzione di drammi che vengono visti in tutto il mondo. Non potrei essere più entusiasta di collaborare con lei e Mark in questo progetto YA unico”.

La fondatrice e direttrice creativa di Synchronicity Films, Claire Mundell, ha dichiarato: “La comprensione di Erik del mercato globale degli script non è seconda a nessuno, e siamo davvero entusiasti di lavorare con lui per portare sullo schermo l’avvincente trilogia di libri di Mark. Questa storia ha tutto: fantasy, posta in gioco alta, romanticismo e Dungeons and Dragons. Con la sua incredibile esperienza nella creazione di spettacoli pluripremiati, Holly è la scrittrice perfetta per adattare questi romanzi fantasy per un pubblico YA“.

