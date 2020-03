Onward: Disney rilascerà presto il film Pixar in digitale e su Disney Plus

Con la Universal che ha fatto da apripista per la cosa, ed Emma, il nuovo film con Anya Taylor-Joy che sta per arrivare in esclusiva su Chili al prezzo di noleggio di 19,99, la Disney si è unita al crescente numero di studi cinematografici che hanno deciso di rilasciare in digitale i loro nuovi film mentre i cinema sono chiusi a causa del Coronavirus.

Onward di Disney e Pixar sarà disponibile per l’acquisto in digitale per 15,99 dollari su CHILI a partire da venerdì alle 17:00, mentre sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 3 aprile, ma a quanto pare solo negli Stati Uniti. Vedremo se sarà disponibile anche da noi.

“Mentre non vediamo l’ora che il pubblico si goda presto i nostri film sul grande schermo, date le circostanze attuali, siamo lieti di distribuire questo divertente film avventuroso su piattaforme digitali in anticipo affinché il pubblico possa vederlo comodamente da casa”, ha dichiarato il regista Dan Scanlon e il produttore Kori Rae.

L’avventura fantasy, con Chris Pratt e Tom Holland, ha aperto con 39,1 milioni nelle sale il 6 marzo, ha superato nuovi arrivati ​​ come Bloodshot, The Hunt e I Still Believe lo scorso fine settimana, quando il botteghino ha raggiunto un record basso. Tutti e tre questi film sono parte della distribuzione digitale operata per ovviare ai problemi generati dal Coronavirus, oltre a The Way Back, The Invisible Man e Emma, tra gli altri.

Il settore fieristico conta sugli utili dell’home entertainment per recuperare alcune delle sue perdite man mano che i teatri vengono chiusi negli Stati Uniti, unendosi a Cina, Corea del Sud, Italia e altri paesi.

