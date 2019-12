Onward: ecco il nuovo trailer e una serie di character poster che introducono i nuovi personaggi

Dopo una serie di sequel negli ultimi due anni, Disney Pixar Animation Studios sta tornando alle opere originali. Ogni film attualmente in sviluppo presso la Pixar è un’idea nuova di zecca e originale, e il primo di quei progetti che arrivano nei cinema è un’avventura fantasy chiamata Onward.

Il nuovo film, che arriverà nei cinema a marzo e che vede protagonisti due star dell’universo cinematografico Marvel, Chris Pratt e Tom Holland, parla di due fratelli elfi in cerca di magia per parlare con il loro defunto padre. Onward ha una premessa davvero unica che la Pixar spera che i fan ameranno, e lo studio sta dando a tutti uno sguardo nuovo su ciò che verrà con un trailer tutto nuovo.

Pixar ha annunciato l’arrivo del nuovo trailer di Onward lunedì, insieme alla notizia di alcune altre star che si sono unite al cast dell’avventura animata. Ali Wong, Lena Waithe e Mel Rodriguez daranno tutti voce ai personaggi del film.

Qui sotto potete vedere dei nuovi poster promozionali:

Mentre qui sotto il nuovo trailer:

Character posters for Disney & Pixar's Onward, including newly-announced cast Ali Wong, Lena Waithe, and Mel Rodriguez. ✨ Check back tomorrow to see the brand-new trailer for the film. pic.twitter.com/qoLMRdY1v0 — Pixar (@Pixar) December 16, 2019

Onward, il film d’animazione diretto da Dan Scanlon, è ambientato in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. I due abitano un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi, disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell’immaginario fantasy. Eppure Ian e Barley si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire qualcosa che pare ovvio nella loro realtà: se esista ancora un po’ di magia nel mondo.

Onward uscirà nelle sale statunitensi il 6 marzo 2020, scritto e diretto da Dan Scanlon e con Kori Rae come produttrice. La colonna sonora è composta da Jeff e Mychael Danna.

Nel cast vocale originale Tom Holland (Ian Lightfoot), Chris Pratt (Barley Lightfoot), Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus.

