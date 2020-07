Onward: la data d’uscita italiana è stata cancellata

Nonostante i cinema abbiamo riaperto la situazione sembri esser sotto controllo, la data d’uscita italiana di Onward è stata posticipata.

L’emergenza Coronavirus ha portato le sale cinematografiche di tutto il mondo a chiudere per mesi e mesi, e tutti i film che sarebbero dovuti uscire nella primavera del 2020 sono stati posticipati a data da destinarsi. Ora, però, che la situazione sta iniziando a tornare alla normalità, almeno qui in Europa, le sale hanno iniziato a riaprire, ma è ancora presto per poter vedere in sala i film che ci siamo persi negli ultimi mesi.

Ad agosto vedremo Tenet di Christopher Nolan e (forse) anche il remake live-action di Mulan, ma ancora non sappiamo quando vedremo l’ultimo film targato Pixar: Onward.

Onward, diretto da Dan Scanlon, che si era fatto conoscere per la regia di Monster University, e con protagonisti Tom Holland e Chris Pratt in lingua originale, sarebbe dovuto uscire nelle sale nostrane il 22 luglio. Purtroppo, la data d’uscita è stata cancellata e ora non sappiamo bene quando potremo vedere il film una buona volta per tutte.

Una decisione presa probabilmente con la consapevolezza che non sono così tanti i cinema italiani ad aver riaperto, e quindi si avrebbe una distribuzione moolto limitata della pellicola, senza contare del fatto che ancora non siamo tornati alla normalità e che il Coronavirus è ancora presente sul nostro territorio, e bisogna stare attenti per evitare che si possa tornare di nuovo in quarantena.

Ciò nonostante, sembra essere confermata l’anteprima del film al Giffoni Film Festival il 16 luglio. Quindi la speranza che si possa trattare di una semplice posticipazione rimane.

Onward – Oltre la magia (Onward) non ha ancora una data d’uscita italiana, con Dan Scanlon alla regia, su una sceneggiatura di Jason Headley, Kaith Bunin e dello stesso Scanlon, e con Kori Rae come produttrice.

La fotografia è a cura di Sharon Calahan e Adam Habib, mentre la colonna sonora è composta da Jeff e Mychael Danna.

Nel cast vocale originale Tom Holland (Ian Lightfoot), Chris Pratt (Barley Lightfoot), Julia Louis-Dreyfus (Laurel Lightfoot) e Octavia Spencer (The Manticore).

Mi piace: Mi piace Caricamento...