Onward – Oltre la Magia: ecco il nuovo trailer italiano del film Pixar

Grazie alla divisione italiana della Pixar, possiamo mostrarvi il nuovo trailer italiano di Onward – Oltre la Magia, il film diretto da Dan Scanlon che vede nel cast vocale nomi come Tom Holland, Chris Pratt Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer.

Potete vederlo qui sotto:

Onward, il film d’animazione diretto da Dan Scanlon, è ambientato in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. I due abitano un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi, disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell’immaginario fantasy. Eppure Ian e Barley si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire qualcosa che pare ovvio nella loro realtà: se esista ancora un po’ di magia nel mondo.

Onward uscirà nelle sale statunitensi il 6 marzo 2020, scritto e diretto da Dan Scanlon e con Kori Rae come produttrice. La colonna sonora è composta da Jeff e Mychael Danna.

Nel cast vocale originale Tom Holland (Ian Lightfoot), Chris Pratt (Barley Lightfoot), Octavia Spencer e Julia Louis-Dreyfus.

