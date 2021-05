Open Biotics realizza per Laiken Olive un braccio bionico ispirato a Metal Gear Solid

Questo è qualcosa che non sapevo nemmeno fosse una cosa, ma sono molto contento che lo sia. Laiken Olive è un’artista, attrice, modella e sceneggiatrice nata senza mano destra.

Da sempre paladina delle persone con disabilità e differenze negli arti, Laiken è anche la prima persona negli Stati Uniti ad essere dotata del braccio bionico ‘Venom Snake’, una protesi progettata dalla società Open Bionics e basata sul braccio bionico utilizzato da Solid Snake nei giochi Metal Gear Solid.

Already started your CQC training with your new bionic arm. That is good Boss. @LaikenOlive @openbionics pic.twitter.com/ecxh1m0qeH — METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) May 6, 2021

La pagina Facebook ufficiale di Metal Gear Solid ha condiviso la notizie, oltre ad alcune informazioni su Laiken, inclusa la sua esperienza con le protesi in passato e la sua connessione al popolare franchise di giochi Metal Gear Solid nel seguente post: “L’artista nata senza mano destra è la prima negli Stati Uniti a ricevere il braccio bionico Metal Gear Solid da Open Bionics! Laiken Olive, è l’artista di 21 anni del sud della Louisiana che è diventata il primo destinatario del braccio bionico ‘Venom Snake’.”.

“Mi viene sempre chiesto di fare cosplay di Metal Gear Solid su TikTok”, dice Laiken, che ha accumulato 26.000 follower con oltre 1 milione di visualizzazioni.

Quando si parla del gioco, Laiken può vedere sinergie con esperienze della sua vita: “in Metal Gear Solid, il personaggio principale si sveglia dall’essere in coma per nove anni, e ho aspettato un decennio per avere una protesi che sia funzionale e intuitiva per le mie esigenze”.

“La prima volta che la mia richiesta di risarcimento è stata negata per un braccio bionico, mi è stato offerto un braccio con un’imbracatura pesante comunemente nota per essere indossata dai militari. Era così pesante e metteva a dura prova tutto il corpo. Crescendo, l’unico motivo per cui avrei indossato la mia protesi era nascondere la mia differenza.”

Laiken afferma che è necessario fare molto di più per rompere le barriere che la comunità della differenza degli arti deve affrontare quotidianamente, a partire dall’accesso alle protesi. Il processo di ricorso contro l’assicurazione è stato un “ottovolante emotivo”, afferma Laiken. Dopo un anno faticoso di appelli, Laiken si è fatta montare il braccio dell’eroe.

Questo braccio bionico è ora disponibile per gli amputati nelle cliniche negli Stati Uniti e ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito web di Open Bionics.

Mi piace: Mi piace Caricamento...