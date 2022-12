Oppenheimer: Christopher Nolan elogia le performance di Cillian Murphy e Robert Downey Jr.

Oppenheimer di Christopher Nolan ha un cast straordinariamente impressionante e costellato di star. Il protagonista è Cillian Murphy nei panni del personaggio J. Robert Oppenheimer, spesso definito “il padre della bomba atomica” per il suo ruolo nella creazione dell’arma.

L’attore irlandese ha sempre interpretato (significativi) ruoli secondari nei film di Nolan, dalla trilogia del Cavaliere Oscuro a Inception e Dunkirk. Mentre Nolan afferma di non avere in mente gli attori mentre scrive le sue sceneggiature, ammette di aver apprezzato la prospettiva di poter offrire a Murphy un ruolo da protagonista.

“Ho sempre saputo da quando l’ho incontrato la prima volta, che è uno dei più grandi attori, non solo della sua generazione, ma di tutti i tempi”, dice a Total Film. “Stavo solo aspettando il progetto giusto, e so che lo ha fatto anche lui, dove avremmo potuto collaborare per renderlo protagonista.”

L’enorme cast include anche Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Gary Oldman, Josh Hartnett e Kenneth Branagh per citarne solo alcuni. Robert Downey Jr. appare come Lewis Strauss, presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti, che in seguito si sarebbe scontrato aspramente con Oppenheimer.

“Sappiamo tutti che Robert Downey Jr. è una delle grandi star del cinema”, spiega Nolan in Total Film. “È così facile dimenticare che è anche uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Guardarlo perdersi in quella performance, e perdersi completamente in un personaggio di quel tipo, è stato solo un incredibile promemoria di quanto sia un attore straordinario.”

Qui sotto potete vedere un’immagine di Robert Downey Jr. nel ruolo:

Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato negli anni ’40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri dell bomba atomica. Il film racconta anche lo sviluppo del micidiale ordigno durante gli anni della Seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti e il loro entourage di scienziati hanno avviato il Progetto Manhattan – di cui Oppenheimer era il direttore scientifico – impegnato nella ricerca e nello sviluppo in ambito militare. È stato questo progetto a portare alla costruzione delle celebri bombe, scagliate in seguito su Hiroshima e Nagasaki.

