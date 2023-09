Oppenheimer domina il box-office italiano con un terzo weekend da record, chi c’è al secondo posto?

Nell’arena spettacolare del box-office italiano, il titolo che sta letteralmente spaccando il botteghino è indubbiamente “Oppenheimer“, l’ultimo capolavoro cinematografico di Christopher Nolan. Per il terzo weekend consecutivo, il film ha mantenuto una presa salda sulla classifica, incassando quasi 2.6 milioni di euro, anche se con una leggera flessione rispetto alla settimana precedente.

Questo successo ha portato il totale degli incassi italiani di Oppenheimer a un impressionante montepremi di 22.5 milioni di euro. È ufficiale: il film ha superato il traguardo di “Super Mario Bros. – Il film” e ora punta al record di “Spider-Man: No Way Home”, che aveva chiuso la sua corsa al box-office italiano con 24.9 milioni di euro. La sfida è lanciata, e il destino di Oppenheimer sembra destinato a brillare ancora più intensamente.

Nel frattempo, al secondo posto, “The Nun 2” ha fatto il suo ingresso in grande stile, incassando 2.4 milioni di euro e accumulando un totale di 3 milioni in soli cinque giorni. Questo risultato è in linea, se non superiore, rispetto al suo predecessore del 2018, che aveva debuttato con la stessa cifra di incasso.

L’horror ha dimostrato di mantenere un’attrattiva spaventosa per il pubblico italiano, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico del terrore. Nel frattempo, “Io Capitano“, in terza posizione, ha fatto un progresso significativo durante il weekend, probabilmente grazie ai premi conquistati a Venezia. Il film di Garrone ha incassato 374 mila euro in quattro giorni, dimostrando che la sua forza è tutt’altro che esaurita. La corsa al box-office italiano continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

