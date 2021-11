Oppenheimer: Matt Damon e Robert Downey Jr. sono in trattative per unirsi al film di Nolan

L’ensemble per il prossimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, continua a crescere e le fonti dicono a Deadline che Matt Damon e Robert Downey Jr. sono in trattative per unirsi a Cillian Murphy nel tentpole della Universal Pictures.

Era stato precedentemente segnalata anche che Emily Blunt è in trattative per unirsi al cast. Nolan sta scrivendo e dirigendo il film che ruota attorno a J. Robert Oppenheimer, lo scienziato che ha diretto il Progetto Manhattan che ha portato all’invenzione della bomba atomica.

Il film uscirà il 21 luglio 2023, uno slot tipicamente riservato ai film di Nolan in passato. Mancano inoltre circa due settimane all’anniversario dello sgancio della bomba su Hiroshima. I dettagli dietro a chi interpreteranno Damon e Downey Jr. nel progetto sono tenuti segreti.

Universal distribuirà Oppenheimer nelle sale in tutto il mondo e distribuirà il film in Nord America. Nolan produrrà il film assieme a Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment.

Il film è basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.

