Oppenheimer: Matthias Schweighöfer entra nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Matthias Schweighöfer, star di Army of Thieves, a quanto pare si è unito al cast di Oppenheimer di Christopher Nolan.

L’attore si sarebeb unito ad un ensemble ricco tra cui figurano Florence Pugh, Rami Malek, Emily Blunt, Josh Hartnett, Matt Damon, Jason Clarke, David Dastmalchian, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh e Cillian Murphey, che reciterà nel ruolo del protagonista J. Robert Oppenheimer, lo scienziato che ha guidato il Progetto Manhattan che ha portato all’invenzione della bomba atomica.

Il film Oppenheimer di Christopher Nolan sarà il primo sforzo alla regia del regista da Tenet del 2020. Il film è basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e il compianto Martin J. Sherwin. Oltre a dirigere il film, Nolan scriverà anche la sceneggiatura e produrrà insieme a Emma Thomas e Charles Roven della Atlas Entertainment. Oppenheimer esploderà nelle sale il 23 luglio 2023, circa due settimane prima dell’anniversario dello sgancio della bomba su Hiroshima.

Sebbene Schweighöfer sia nel mondo della recitazione dalla metà degli anni ’90, la maggior parte degli spettatori lo conosce come Ludwig Dieter, l’astuto scassinatore di Army of the Dead di Zack Snyder. Dieter di Schweighöfer è stato un tale successo che Netflix ha dato al personaggio uno spin-off intitolato Army of Thieves.

Oltre a riprendere il suo ruolo, Schweighöfer ha anche diretto il film. Il prossimo passo per Schweighöfer è una parte in The Swimmers di Sally El Hosaini. Il film racconta la storia del viaggio miracoloso compiuto dalle sorelle nuotatrici Yusra e Sarah Mardini, fuggite come profughe dalla Siria dilaniata dalla guerra alle Olimpiadi di Rio del 2016.

