Orlando Bloom affronta la questione Carnival Row e rivela perché non tornerebbe per una eventuale continuazione

La star di Carnival Row spiega perché non vorrebbe tornare per altro giro di puntate.

La prima stagione di Carnival Row, presentata per la prima volta nel 2019, ha introdotto un mondo vittoriano abitato sia da esseri fatati che da umani. Tuttavia, non vivono insieme armoniosamente con i rifugiati Fae, che sono disprezzati e oppressi dagli umani. Con l’aumentare delle tensioni nella prima stagione, il finale è culminato con il sequestro forzato dei Fae a Carnival Row e una guerra tra le due fazioni.

Durante un’intervista esclusiva con Screen Rant, Bloom ha spiegato che il finale della seconda stagione è sempre stato il finale previsto per questa storia. Rivela anche perché non vorrebbe portare avanti la storia oltre questo punto, escludendo la possibilità di riprendere il suo ruolo di Philo se Carnival Row dovesse trovare un modo per continuare.

“Sai cosa mi piace di tutto ciò? Che possiamo lasciare che le persone esprimano il loro desiderio di vedere di più”, ha detto Orlando Bloom. “Come ho detto, non c’è materiale originale, quindi dove andrebbe a finire? Chi lo sa? Il punto è che non è mai esistita una visione che andasse al di là di due stagioni. Non so se avremmo potuto rendergli più giustizia di così, onestamente. Questa storia si conclude con un tempo complessivo di 18 ore. Questo è stato molto. In cinque anni, fermi per due, la quantità di lavoro fatta è stata esorbitante, e il lavoro sugli effetti speciali per portare quello che è uno spettacolo epico e fantastico altrettanto immane. Voglio dire, è enorme! Quel set, il tempo che c’è voluto per metterlo in funzione, è una cosa enorme. È stato davvero epico e bellissimo. Ma non lo so, ormai è stato detto tutto. C’è altro da dire? Sento che abbiamo detto tutto, anche in un modo così meravigliosamente aperto.”

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione nel 2019, prima del suo lancio, ed è stato girato nel 2020.

In un mondo fantastico in cui umani e creature vivono assieme, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate alias Philo (Bloom) che indaga su una serie di raccapriccianti omicidi che alimentano la tensione sociale. Vignette Stonemoss (Delevingne) e il gruppo di Black Raven vendicano l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford).

Tourmaline (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che minacciano il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggiti da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) vanno incontro ad una nuova società dall’anima radicale che sconvolgerà i loro piani di pace. Con umani e fae divisi e la libertà in gioco, ogni personaggio dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che definiranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Carnival Row è una coproduzione di Amazon Studios e Legendary Television. La serie è prodotta dallo showrunner Erik Oleson, Bloom, Delevingne, Brad Van Arragon, Sarah Byrd, Jim Dunn, Sam Ernst, Wesley Strick e Travis Beacham.

