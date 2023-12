Ornella Muti e Naike Rivelli: le foto social in Russia scatenano gli hater. Ecco il motivo shock!

Ornella Muti e Naike Rivelli sono tornate di recente dal loro viaggio in Russia. La celebre attrice si trovava a Mosca in qualità di ospite al Brics+ Fashion Summit, un prestigioso evento dedicato alla moda, e ha deciso di condividere questa esperienza portando con sé sua figlia e il nipote.

Durante le interviste con i giornalisti russi, Ornella Muti ha rivelato di sentirsi particolarmente affascinata dalle creazioni della stilista russa Ulyana Sergeenko, al punto da dichiarare di sentirsi “più in sintonia con il suo stile rispetto alle case di moda italiane”.

Con convinzione, ha aggiunto: “Credo che la moda non conosca confini. Indosso gli abiti di Ulyana da ben dieci anni, da quando l’ho scoperta e me ne sono innamorata. La preferisco addirittura rispetto agli stilisti italiani“.

Ornella Muti ospite al Festival di Sanremo 2022 (Foto Ansa)

Ornella Muti e Naike Rivelli: il post che ha fatto discutere

Ciò che ha suscitato discussione, tuttavia, non sono state solo queste affermazioni, sebbene discutibili, ma un post condiviso da sua figlia Naike. Su Instagram, ha scritto: “Non provo vergogna nel dichiararmi metà russa e metà napoletana“, accompagnando il messaggio con un video che li mostra felici mentre esplorano Mosca. Nel post, esalta l’arte e la cultura come veicoli di amore, pace, allegria e speranza per tutti.

Ringrazia anche suo figlio per essere sempre al loro fianco ovunque vadano e sottolinea che, anche in quel contesto, hanno diffuso l’ecofashion. Aggiunge, a titolo informativo, che Etsy offre colbacchi e pantofole di pelliccia finta eco, solo per rendere partecipi tutti dei dettagli.

Un legame con la Russia

Ornella Muti ha ricevuto critiche in diverse occasioni a causa dei suoi stretti legami con la Russia e Vladimir Putin. Queste critiche sono culminate in una condanna della Cassazione nel 2019 per tentata truffa aggravata e falso. La condanna riguardava l’episodio del dicembre 2010, quando fece cancellare uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone affermando di essere malata, mentre in realtà partecipava a una cena di beneficenza organizzata dal presidente russo.

Di fronte alle affermazioni dei follower che accusano la Russia di distruggere l’Ucraina e suggeriscono che Ornella Muti dovrebbe prendere posizione in modo coerente, Naike, sua figlia, risponde affermando che il loro viaggio non ha motivazioni politiche. Ribatte sostenendo che sono andate per diffondere arte, cultura, ecofashion e messaggi di pace. È interessante notare che hanno dovuto passare per Riga a causa della chiusura reciproca dello spazio aereo tra la Russia e l’Unione Europea.