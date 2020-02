Oscar 2020: il divertente Honest Trailer sottolinea lo scontro fra Scorsese e i cinecomics

L’Honest trailer per le nomination agli Oscar 2020 è qui.

Academy Awards si svolgono prima del solito quest’anno, con il risultato di una corsa più breve (e, molti sarebbero d’accordo, meglio stimolati) alla notte degli Oscar. In quel periodo, alcuni portavoce della categoria sono emersi nella maggior parte nelle principali categorie degli Oscar prima della cerimonia.

Sia Brad Pitt che Joaquin Phoenix sono fortemente favoriti a vincere per la loro recitazione in Once Upon a Time a Hollywood e Joker, con Sam Mendes egualmente favorito per vincere il miglior regista e potenzialmente miglior film per il suo thriller sulla prima guerra mondiale 1917.

Joker e Once Upon a Time a Hollywood sono anche in corsa per il miglior film, insieme a Piccole Donne, Les Mans ’66, Jojo Rabbit , Storia di un Matrimonio, Parasite e The Irishman. Non sorprende che Joker e The Irishman siano i gettonati a vincere il premio, dopo tutto il clamore dopo che il regista di quest’ultimo, Martin Scorsese, ha detto che non considera i film coi supereroi come “cinema”.

Tuttavia, la notte degli Oscar segnerà uno scontro (una sorta) tra i film tratti dai fumetti e Scorsese, come Screen Junkies è qui per ricordare a tutti nel suo nuovo Honest Trailer:

