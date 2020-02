Oscar 2020: un anonimo giudice dice la sua sui candidati a Miglior Film

Con l’avvicinarsi degli Oscar è bene tirare un po’ le somme delle varie opinioni, e a quanto pare una molto interessante è approdata online di recente.

THR ha riportato l’opinione brutalmente onesta di una votante non identificata della categoria attrici dell’Academy, che a quanto pare ha speso parole piuttosto dure verso diversi film tra i candidati a Miglior Film, scagliandosi contro sopratutto The Irishman, A Marriage Story e Piccole Donne.

“Little Women è recitato male e confuso, e non ho idea del perché abbiano scelto quattro attrici britanniche per interpretare delle americane. [Emma Watson e Florence Pugh sono inglesi, ma Saoirse Ronan è irlandese-americana ed Eliza Scanlen è australiana.] E ogni volta che dicevano che erano povere, mi mordevo la lingua: vivono in una bella casa con due piani e hanno una cuoca. Jojo Rabbit era carino, ma non riuscivo a ridere di Hitler: non credo sia divertente. Storia di un Matrimonio è falso: non esistono un regista off-Broadway e un’attrice off-Broadway che vivono in una bella casa senza un lavoro fisso – se un attore off-Broadway guadagna 150 dollari a settimana è tanto.

Se qualcuno oltre a Martin Scorsese avesse diretto The Irishman, non avrebbe avuto tutti i riconoscimenti; lo fa a causa dei suoi anni di attività. Era troppo lungo, troppo ripetitivo e l’invecchiamento inverso non funzionava: cancellavano le rughe del viso, ma camminavano ancora come vecchi. Francis Ford Coppola ha capito bene come fare ne Il Padrino quando aveva attori diversi che interpretavano i personaggi da giovani e da vecchi. Inoltre, non mi importava di nessuna delle persone nel film. Mi è davvero piaciuto Ford v Ferrari – ho adorato i due attori e la morale della storia – e vorrei che lo avessero promosso di più; è degno di più attenzione di quanto abbia ottenuto. Parasite è ben fatto, ma non ho resistito alla seconda visione, e non credo che i film stranieri dovrebbero essere nominati con i film normali.

Joker l’ho amato più di quanto pensassi; ho rimandato a lungo la visione, ma in realtà è un film ben fatto sulla malattia mentale, e ci ho pensato a lungo, il che è sempre un buon segno. Ho adorato il 1917, ma il film di Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, era ancora meglio la seconda volta rispetto alla prima. Ero a Los Angeles negli anni ’60 e penso che avesse catturato perfettamente quell’epoca. 1917 è una storia molto bella e piuttosto diretta sugli orrori della guerra; C’era una volta a Hollywood era più complicato ed è rimasto con me più a lungo.”