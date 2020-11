Oscar 2021: ecco i 25 film italiani proposti per essere candidati

Questo 2020 è stato un anno veramente strano. Anzi, direi tremendo come pochi, ma possiamo definire strane alcune conseguenze che ha portato questa maledetta pandemia, tra cui i prossimi Oscar.

Gli Oscar si tengono ormai da anni e anni nell’ultima domenica di febbraio con le nominations pubblicate un mese prima. L’emergenza Covid ha portato i cinema a vivere un profondo periodo di crisi tutt’altro che terminato, con moltissimi film rinviati per non finire su qualche sito streaming a nolleggio, e chiaramente gli Oscar, anche per mevitare di creare un mega assembramento globale con la classica cerimonia al Dolby Theather, hanno dovuto prendere dei drastici cambiamenti affinché si possano celebrare come in passato.

Infatti la cerimonia si terrà il 25 aprile 2021 con le nominations pubblicate il 15 febbraio, e inoltre verranno presi in considerazione anche quei film che non sono riusciti ad arrivare in sala. Ma aldilà di ciò, non è cambiato nulla (non ancora almeno).

Infatti come ogni anno, arriva online la lista rilasciata da ANICA con i film italiani del 2020 che verranno proposti all’Academy per esser nominati come miglior film straniero, trai quali troviamo Favolacce, Volevo Nascondermi, Pinocchio e tanti altri ancora.

Qui di seguito trovate la lista completa:

· 18 REGALI di Francesco Amato

· ASPROMONTE LA TERRA DEGLI ULTIMI di Mimmo Calopresti

· BAR GIUSEPPE di Giulio Base

· LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek

· IL DELITTO MATTARELLA di Aurelio Grimaldi

· FAVOLACCE di Damiano e Fabio D’Innocenzo

· L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE di Sydney Sibilia

· LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio

· NON ODIARE di Mauro Mancini

· NOTTURNO di Gianfranco Rosi

· PADRENOSTRO di Claudio Noce

· PICCIRIDDA CON I PIEDI NELLA SABBIA di Paolo Licata

· PINOCCHIO di Matteo Garrone

· I PREDATORI di Pietro Castellitto

· LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante

· SPACCAPIETRE di Gianluca e Massimiliano De Serio

· SUL PIU’ BELLO di Alice Filippi

· THE SHIFT di Alessandro Tonda

· TORNARE di Cristina Comencini

· TRASH di Francesco Dafano e Luca Della Grotta

· TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores

· L’UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi

· LA VERITA’ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe Pedersoli

· LA VITA DAVANTI A SÉ di Edoardo Ponti

·VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

