Oscar 2022: la dichiarazione dell’Academy e l’alterco fra Will Smith e Chris Rock

Che abbiate seguito o meno la cerimonia degli Academy Awards sapete quello che è successo, c’è stato un alterco fra Will Smith e Chris Rock.

A seguito dell’alterco durante la 94° cerimonia degli Academy Awards di ieri sera, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha dichiarato tramite Twitter di non tollerare la violenza.

Smith si è alzato dal suo posto durante la trasmissione in diretta dei premi domenica, marciando sul palco per schiaffeggiare Rock dopo che il comico ha fatto una battuta sulla moglie di Smith, Jada Pinkett-Smith. La dichiarazione dell’Academy recita:

“L’Academy non condona la violenza di nessuna forma. Stasera siamo lieti di celebrare i nostri 94° vincitori degli Academy Awards, che meritano questo momento di riconoscimento dai loro coetanei e amanti del cinema di tutto il mondo”.

Qui sotto il post:

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Rock ha scherzato sulla testa rasata di Pinkett-Smith, sottintendendo che era pronta per un nuovo film di GI Jane, Soldato Jane da noi. Pinkett-Smith ha l’alopecia, una condizione che causa la caduta dei capelli.

Il confronto è avvenuto prima che l’Academy assegnasse a Smith l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Richard Williams in King Richard. Durante il suo discorso di accettazione, ha condiviso il consiglio datogli da Denzel Washington nei momenti successivi all’incidente: “Nel tuo momento più alto stai attento, è allora che il diavolo viene per te” e si è scusato con l’Academy e gli altri candidati, anche se non con Chris Rock, che non ha sporto denuncia contro Smith.

“Richard Williams era un feroce difensore della sua famiglia. In questo momento della mia vita, in questo momento, sono sopraffatto da ciò che Dio mi chiede di fare e di essere in questo mondo. Facendo questo film, ho avuto modo di proteggere Aunjanue Ellis, che è una delle persone più forti e delicate che abbia mai incontrato. Ho avuto modo di proteggere Saniyya [Sidney] e Demi [Singleton], le due attrici che hanno interpretato Venus e Serena. Nella mia vita sono chiamato ad amare le persone. E a proteggere le persone. E ad essere un fiume per la mia gente. So che per fare quello che facciamo, devi essere in grado di sopportare gli abusi, devi essere in grado di fare in modo che le persone parlino di te. In questo settore, succede di avere persone che ti mancano di rispetto. Devi sorridere, e devi fingere che vada bene. Voglio scusarmi con l’Academy e voglio scusarmi con tutti i miei colleghi candidati – questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio… si tratta di essere in grado di brillare di luce.”

A seguito di questo scambio violento fra i due attori, una battuta che Chris Rock ha fatto su Jada Pinkett Smith agli Oscar nel 2016 è riemersa. Durante la cerimonia, Rock ha scherzato sulla moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, mentre stava consegnando un premio.

Rock ha una storia di battute a spese di Pinkett Smith. Nel 2016, quando ha presentato la cerimonia che era stata boicottata a causa della sua mancanza di diversità, Rock ha detto: “Jada [Pinkett Smith] che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato“.

