Oscar Isaac sarà Solid Snake nell’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid

Oscar Isaac è stato arruolato per il film Metal Gear Solid nel ruolo proprio di Solid Snake. L’attore reciterà nell’adattamento videoludico di Sony, come confermato The Hollywood Reporter.

Il film ha il regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, al timone. Derek Connolly, noto per Jurassic World e Kong: Skull Island, ha scritto la sceneggiatura, con alla produzione Avi Arad. Peter Kang sta supervisionando per lo studio.

La serie di videogiochi risale al 1987 quando Konami ha presentato Metal Gear, creato da Hideo Kojima. Nei giochi, Solid Snake è un agente delle forze speciali che va in missioni che nessun altro può gestire. David Hayter, l’attore e sceneggiatore noto anche per aver scritto X-Men deò 2000, ha doppiato il personaggio a partire da Metal Gear Solid del 1998.

Isaac è stato aperto sulla sua affinità con Solid Snake, dicendo a IGN nel 2019 che era il personaggio proveniente da un videogioco che gli sarebbe piaciuto di più interpretare. Dopo l’intervista, Vogt-Roberts ha twittato: “La palla è nel campo di Oscar”.

Isaac ha un programma completo ed è segnalato per recitare nella serie dei Marvel Studios, Moon Knight, su Disney + e nell’adattamento dei fumetti, The Great Machine, una versione della popolare serie di Brian K. Vaughn, Ex Machina. Interpreterà anche Francis Ford Coppola in Francis And The Godfather, film sulla realizzazione de Il Padrino.

