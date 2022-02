Our Flag Means Death: ecco il trailer della serie piratesca prodotta da Taika Waititi

HBO Max ha annunciato che Our Flag Means Death – una nuova commedia del creatore David Jenkins e del produttore esecutivo premio Oscar Taika Waititi – sarà presentata in anteprima il 3 marzo e ha svelato il trailer dello show.

In Our Flag Means Death, Rhys Darby interpreta il gentiluomo del 18° secolo Stede Bonnet, che rinuncia a una vita agiata per diventare il capitano di una nave pirata chiamata Revenge. La trama recita: “Lottando per guadagnarsi il rispetto del suo equipaggio potenzialmente ribelle, la fortuna di Stede cambia dopo un fatidico incontro con il famigerato Capitan Barbanera, interpretato da Waititi. Stede e l’equipaggio tentano di unire la loro nave e sopravvivere alla vita in alto mare”.

Dopo che i primi tre episodi di Our Flag Means Death usciranno il 3 marzo, altri tre verranno presentati in anteprima il 10 marzo e due ogni settimana il 17 marzo e il 24 marzo.

Waititi, che ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura il premio Oscar di Jojo Rabbit, ha diretto il pilot di Our Flag Means Death, oltre ad essere co-protagonista e produttore esecutivo. Ha girato il pilot dopo aver terminato la produzione di Thor: Love and Thunder della Marvel, il seguito del suo Thor: Ragnarok nel 2017, che uscirà quest’estate. Lo showrunner e creatore Jenkins è anche produttore esecutivo di Our Flag Means Death, assieme a Garrett Basch e Dan Halsted.

Qui sotto potete vedere il trailer:

La nuova serie TV segue la vita di Stede Bonnet (interpretato da Rhys Darby), un viziato aristocratico del 18° secolo che abbandona la sua vita di lusso per diventare un pirata. Lo spettacolo è scritto e creato da David Jenkins, che in precedenza aveva creato la serie comica di fantascienza People of Earth per TBS.

Insieme a Waititi nel cast di Our Flag Means Death ci sono anche Fred Armisen, Joel Fry, Rory Kinnear, Leslie Jones e Kristian Nairn. Waititi ha diretto due dei sei episodi della serie, ed è attualmente uno dei registi di maggior successo del settore dopo aver diretto Jojo Rabbit e il grande successo della Marvel del 2017, Thor: Ragnarok. Waititi ha anche recentemente completato le riprese di Thor: Love and Thunder e Next Goal Wins.

HBO Max ha presentato in anteprima il nuovo entusiasmante teaser trailer della serie originale Our Flag Means Death, e nell’anticipazione il può intravedere Waititi nei panni di Barbanera. Le scene chiave includono uno sguardo alla fluente e illustre barba del famigerato pirata, mentre interagisce con Bonnet in uno scambio minaccioso. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale esatta per lo spettacolo, dovrebbe essere presentato in anteprima durante la prima metà del 2022.

La star di Flight of the Conchords, Darby, guida il cast della serie insieme al suo frequente collaboratore Waititi. I due hanno precedentemente collaborato innumerevoli volte ad altri progetti come What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople e il già citato Next Goal Wins

