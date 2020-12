Outside the Wire: ecco il trailer del nuovo film Netflix con Anthony Mackie

È una grande settimana per Anthony Mackie. Innanzitutto perché i Marvel Studios hanno rilasciato il primo sguardo alla sua prossima serie Disney +, The Falcon and the Winter Soldier.

Ora Netflix ha rilasciato il trailer del suo prossimo film d’azione di fantascienza, Outside the Wire, in cui interpreta un ufficiale militare androide.

La sinossi recita: “Ambientato nel futuro, un pilota di droni (Damson Idris) viene mandato in una zona militarizzata mortale dove si ritrova a lavorare per un ufficiale androide (Anthony Mackie) incaricato di individuare un dispositivo apocalittico prima che lo facciano gli insorti“.

Mikael Håfström dirige il film, che debutterà sul servizio di streaming il 15 gennaio.

Outside the Wire vede Anthony Mackie nei panni di “Leo”, Damson Idris nei panni di “Harp”, Enzo Cilenti nei panni di “Miller”, Emily Beecham nei panni di “Sofiya”, Michael Kelly nei panni di “Eckhart” e Pilou Asbæk nei panni di “Trask”. Rob Yescombe e Rowan Athale hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di Yescombe. Mackie è anche uno dei produttori del film, insieme a Ben Pugh, Erica Steinberg, Brian Kavanaugh-Jones e Jason Spire.

Qui sotto potete vedere il trailer:

