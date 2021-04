Oxygen: Mélanie Laurent al centro del nuovo film horror di Alexandre Aja

Dopo aver fatto inseguire le persone da alligatori assassini nel fantastico Crawl, il regista francese Alexandre Aja è tornato a cercare l’horror e il brivido in spazi ristretti.

In questo caso, è Mélanie Laurent quella minacciata, nel nuovo film originale di Netflix, Oxygen, che si è mostrato con un nuovo trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Laurent qui interpreta una giovane donna che si sveglia in una capsula criogenica. Non ricorda chi sia o come sia finita lì. Mentre sta esaurendo l’ossigeno, deve ricostruire il suoi ricordi per trovare una via d’uscita dal suo incubo.

Senza scampo, senza memoria, 90 minuti di vita. Il tempo stringe e l’ossigeno scarseggia. Per sopravvivere Liz dovrà trovare un modo per ricordarsi chi è.

Oxygène, un film di Alexandre Aja con Mélanie Laurent. Dal 12 maggio solo su Netflix.

Mi piace: Mi piace Caricamento...