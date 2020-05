Palm Springs: il film con Andy Samberg e Cristin Milioti uscirà il 10 luglio su Hulu e nei cinema drive-in

La commedia Palm Springs di Andy Samberg sarà presentata in anteprima su Hulu e nelle sale cinematografiche drive-in il 10 luglio.

Il film è stato un grande successo al Sundance Film Festival e ha ottenuto una distribuzione con Hulu e Neon che lo hanno raccolto.

Samberg interpreta un personaggio di nome Nyles che è bloccato in un ciclo temporale a Palm Springs dove rivive il giorno del matrimonio del migliore amico della sua ragazza. Incontra la sorella della sposa, Sarah (Cristin Milioti), al matrimonio e dopo una notte di divertimento con lei finisce per seguirlo in una strana caverna che provoca il ciclo temporale e rimane bloccata con Nyles.

Questa è la sinossi del film: “Bloccata a Palm Springs per il matrimonio di sua sorella Tala, la pecora nera della famiglia e riluttante damigella d’onore Sarah incontra lo spensierato Nyles. Dopo che Nyles ha evitato a Sarah di fare un brindisi di nozze, si rende presto conto che in realtà non è affatto uno sciocco sentimentale e si sente attratta dal suo nichilismo insolito. Dopo che la loro improvvisata esperienza è stata contrastata da un’interruzione surreale e inaspettata, Sarah si unisce a Nyles nell’idea di abbracciare il fatto che nulla ha davvero importanza iniziando a scatenare il caos alla celebrazione“.

Palm Springs è anche descritto come “un gioco allegro pieno di riflessioni realistiche sulla natura dell’amore e della solitudine”.

La commedia romantica esistenziale vede nel cast anche JK Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

