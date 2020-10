Palm Springs: il trailer italiano rivela la data d’uscita del film con Andy Samberg

La commedia Palm Springs di Andy Samberg ha ricevuto finalmente un trailer italiano, rivelando quindi che uscirà anche in Italia il 22 ottobre.

Il film è stato un grande successo al Sundance Film Festival e ha ottenuto una distribuzione con Hulu e Neon che lo hanno raccolto.

Samberg interpreta un personaggio di nome Nyles che è bloccato in un ciclo temporale a Palm Springs dove rivive il giorno del matrimonio del migliore amico della sua ragazza. Incontra la sorella della sposa, Sarah (Cristin Milioti), al matrimonio e dopo una notte di divertimento con lei finisce per seguirlo in una strana caverna che provoca il ciclo temporale e rimane bloccata con Nyles.

Qui sotto il trailer:

Questa è la sinossi del film: “Bloccata a Palm Springs per il matrimonio di sua sorella Tala, la pecora nera della famiglia e riluttante damigella d’onore Sarah incontra lo spensierato Nyles. Dopo che Nyles ha evitato a Sarah di fare un brindisi di nozze, si rende presto conto che in realtà non è affatto uno sciocco sentimentale e si sente attratta dal suo nichilismo insolito. Dopo che la loro improvvisata esperienza è stata contrastata da un’interruzione surreale e inaspettata, Sarah si unisce a Nyles nell’idea di abbracciare il fatto che nulla ha davvero importanza iniziando a scatenare il caos alla celebrazione“.

Palm Springs è anche descritto come “un gioco allegro pieno di riflessioni realistiche sulla natura dell’amore e della solitudine”.

La commedia romantica esistenziale vede nel cast anche JK Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

