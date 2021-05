Pam and Tommy: Lily James e Sebastian Stan sono Pamela Anderson e Tommy Lee nella serie Hulu

Hulu ha rilasciato un primo sguardo a Lily James e Sebastian Stan nei panni di Pamela Anderson e Tommy Lee nella serie limitata “Pam and Tommy”.

La serie racconta la vera storia dietro l’uscita del primo video virale della storia: il sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Insieme a Stan e James, la serie vede nel cast anche Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò.

Potete vedere le immagini qui sotto:

#SebastianStan e #LilyJames nelle prima immagini di Pam e Tommy di #Hulu pic.twitter.com/8K4c45zEnO — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 7, 2021

Né Anderson né Lee sono coinvolti nella serie. “Pam and Tommy” è scritto e prodotto da Robert Siegel. Rogen sarà anche produttore esecutivo insieme a Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey. James Franco, Dave Franco e Vince Jolivette saranno i produttori esecutivi sotto la loro Ramona Banner, con Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug come produttori esecutivi per Annapurna. DV DeVincentis, Chip Vucelich, Dylan Sellers e Sarah Gubbins saranno anche loro produttori esecutivi.

Questa non è l’unica serie di Hulu attualmente in lavorazione su una persona reale in cui quella persona non è coinvolta. Hulu sta attualmente preparando una serie sulla famigerata leggenda del pugilato Mike Tyson, con Tyson che ha definito la serie “inappropriata”.

