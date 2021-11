Pam & Tommy: ecco il teaser trailer della serie Hulu sullo scandalo del sex tape di Pamela Anderson

E’ arrivato il teaser trailer della serie Hulu, Pam & Tommy, che ci dona il first-look alla serie, che si basa sullo scandalo che coinvolge il famigerato sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee.

È stato un periodo strano, e questo spettacolo sembra offrire un’interessante visione di ciò che stava accadendo dietro le quinte.

Qui sotto potete vederlo:

La serie vede Lily James nei panni di Anderson e Sebastian Stan nei panni di Lee, e la storia segue la “tumultuosa relazione tra il batterista/co-fondatore dei Motley Crüe e l’ex star/modella di Baywatch, incluso il famigerato incidente in cui il loro sex tape è stato rubato e successivamente trapelato online. Anche se sarà incluso, la storia non si concentrerà sullo scandalo, ma piuttosto esplorerà la loro relazione tornando al loro matrimonio dopo solo 96 ore di conoscenza reciproca”.

La serie vede nel cast anche Seth Rogen che vestirà i panni di Rand Gauthier, l’uomo che ha rubato e venduto il tape. Nick Offerman assume il ruolo del “leggendario prolifico impresario del porno” Zio Miltie, descritto come il “grande e corpulento”, zio Miltie “porta la sua statura fuori dal comune sul posto di lavoro per mantenere le cose vivaci e reali”. Come “il ragazzo dei soldi”, zio Miltie aiuta “l’elettricista scontento” Rand (Rogen) a distribuire il sex tape. “Un sociopatico borderline”, il personaggio di Offerman “cammina lungo una linea tra l’umoristico e l’orribile”.

La serie è stata diretta e prodotta da Craig Gillespie (I, Tonya), e comprende anche Taylor Schilling come Erica Gauthier, Pepi Sonuga come Melanie, Andrew Dice Clay come Butchie, Spenser Granese come Steve Fasanella, Mozhan Marnò come Gail Chwatsky, Fred Hechinger. come Seth Warshavsky e Mike Seely come Hugh Hefner.

La serie debutterà con i suoi primi tre episodi su Hulu mercoledì 2 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...