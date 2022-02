Pam & Tommy: Lake Bell parla del Celebgate e come ha influenzato la sua direzione nella serie

Lake Bell si è recentemente aperta circa la sua esperienza nei leak di nudo o sextape, e come questo ha influenzato la sua direzione di Pam & Tommy.

L’attrice e regista 42enne è stata protagonista fra le varie centinaia di star che hanno dovuto affrontare una fuga di materiale pornografico nel 2014, in quello che viene chiamato “Celebgate”, e in un momento di apertura ha parlato di quel momento e di come ha influenzato la sua regia della nuova serie Hulu, Pam & Tommy.

“È stato uno tsunami irreale nel settore questo furto di proprietà private da parte di un hacker, e io ero una di quelle persone”, ha detto a Insider. “Ricordo di aver dovuto parlare con un agente dell’FBI per il recupero per una settimana circa, ed è stato così umiliante, e per me è stato così personale.”

L’attrice e regista ha poi avuto modo di parlare della connessione di questo evento con la direzione del nuovo progetto Pam & Tommy, e dell’incontro con Lily James.

“Lily e io ci siamo trovate e ci siamo subito connesse a questo sentimento, poi abbiamo parlato di come avremmo dovuto trattare questa storia cercando di renderle giustizia senza permettere allo sfruttamento di essere ancora una volta il punto focale. Leggendo la serie, mi sono resa conto che è incredibilmente intelligente nel suo modo di affrontare lo sfruttamento, consentendo allo spettatore di ridere e divertirsi. Il disorientamento che ha provato Pam Anderson quando la sua roba è diventata virale ha creato consapevolezza. Quando sono stata hackerata ho detto: “F-k! È disgustoso’. Però quando è successo a me, non sapevo nemmeno di cosa stessero parlando, ma con Pam c’erano centinaia, se non migliaia di copie in giro per il mondo.”

Il Celebgate ha portato Apple ad annunciare, mesi dopo la fuga di notizie, che molto probabilmente erano gli hacker a condurre attacchi di spear phishing. Dal 2018, cinque persone sono state accusate e condannate a pene detentive, comprese tra nove e 34 mesi.

Bell ha detto che far parte di “Pam & Tommy” non solo ha elevato il suo stile di narrazione, ma è stato terapeutico per quanto riguarda l’affrontare lo scandalo che ha vissuto.

“Posso parlare solo della mia esperienza dello sfruttamento della mia proprietà personale, e quindi mi sono semplicemente connessa alla vicenda attraverso questa serie”, ha detto. “Il più grande apporto per me è stato che Pam Anderson non è un pushover. Era una persona che ha fatto scelte forti e ha capito quali erano i suoi confini e quei confini erano compromessi. La maggior parte degli attori può connettersi con l’idea che solo perché ho posato sulla copertina di una rivista nuda, cosa che ho fatto anch’io un paio di volte, non significa che puoi scattare foto di nudo la prima notte di nozze e metterle su internet.”

