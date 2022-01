Pam & Tommy: Lily James ha contattato Pamela Anderson per la serie ma non ha mai ricevuto risposta

Quando si è trattato di interpretare Pamela Anderson in Pam & Tommy, Lily James è andata direttamente alla fonte. Ma nonostante abbia contattato Anderson prima dell’inizio delle riprese della serie limitata di Hulu, dice di non aver mai ricevuto risposta.

“Ero davvero fiduciosa che sarebbe stata coinvolta. Vorrei che fosse stato diverso”, ha detto James in una recente storia di copertina per Porter. “Ero molto fiduciosa che saremmo rimasti in contatto fino a quando non abbiamo iniziato le riprese. La mia unica intenzione era occuparmi della storia e interpretare Pamela in modo autentico.”

Mentre Anderson ha effettivamente rifiutato di incontrare James, una fonte dice a EW che Sebastian Stan ha incontrato Tommy Lee prima delle riprese per discutere del ruolo. Il rappresentante di Lee non ha rilasciato commenti e i rappresentanti di Stan non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento. Nemmeno i rappresentanti di Anderson hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di EW.

Pam & Tommy vede James e Stan in una versione comica di come il sex tape della coppia da tabloid degli anni ’90 sia stato rubato dal loro elettricista (interpretato da Seth Rogen) e venduto online, diventando il primo video virale in assoluto.

James ha aggiunto che era “spaventoso” interpretare il ruolo di Anderson “senza necessariamente avere tutte le informazioni”.

“Non avevo idea se potevo farlo”, ha detto. “Non ho mai lavorato così duramente. Ho letto i libri che [Anderson] ha scritto, ho letto le sue poesie, posso ripetere a pappagallo tutte le sue interviste. E poi, ovviamente, c’è stata la trasformazione fisica. Lentamente, il nostro incredibile team ha trovato un equilibrio in cui potevo somigliare a Pamela ma sentivo anche di poter agire col mio corpo.”

La trasformazione fisica in Anderson ha richiesto quattro ore di trucco, parrucca, petto e abbronzatura.

“Non ho mai fatto nulla in cui sembro troppo diversa da me stessa prima. E mi piacerebbe davvero continuare in questo modo, perché ho sentito che c’era qualcosa di molto liberatorio in esso. C’era un coraggio che ne è derivato. Un coraggio che è venuto dallo scomparire.”

Oltre a interpretare Anderson in modo autentico, per James era anche importante che la serie provocasse una conversazione sul doppio standard che l’ex star di Baywatch ha dovuto affrontare durante lo scandalo.

“Sembrava una sfida essenziale”, ha detto. “La vergogna era così estrema. Sfortunatamente è ancora così, non credi? Le donne sono tenute a standard molto più alti e attaccate in modi che sembrano sempre molto più maligni. Pamela aveva un tale spirito e una grazia nel modo in cui si teneva. Ammiro quella forza… Voglio far parte di questi tentativi di cambiamento. Mi rendo conto che molto è incredibilmente sensibile e difficile da trattare però.”

Pam & Tommy debutterà il 2 febbraio su Hulu.

