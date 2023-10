Paolo Villaggio irriconoscibile nel biopic a lui dedicato: l’attore scelto è sbagliato? Ecco chi è!

By

Nel magico mondo del cinema italiano, un evento epico è in procinto di sconvolgere gli schermi: Paolo Villaggio, l’indimenticabile genio della commedia, torna in vita attraverso un biopic travolgente, intitolato “Com’è umano lui“. Il rullo di pellicola ha iniziato a girare ieri, e con esso, le emozioni e la nostalgia di un’epoca dorata.

Fin dal primo sguardo al titolo, il film promette di scrutare l’anima complessa e le molteplici sfaccettature di Paolo Villaggio. Conosciuto principalmente come il creatore della leggendaria maschera di Fantozzi, la sua storia sarà ora raccontata attraverso l’obiettivo abile di Luca Manfredi. La sceneggiatura, frutto della genialità di Dido Castelli e del contributo di Elisabetta e Piero, figlia e fratello di Paolo, promette di svelare l’uomo dietro l’iconica figura comica.

Enzo Paci è l’attore giusto per interpretare Paolo Villaggio?

Enzo Paci interpreterà Paolo Villaggio

L’aspettativa è alle stelle per l’attore scelto per incarnare un’icona del calibro di Paolo Villaggio. Enzo Paci, comico genovese che ha già dimostrato la sua versatilità, è stato chiamato a vestire i panni dell’artista dai primi anni ’50 fino alla sua acclamata popolarità. Con un fisico che ricorda in maniera sorprendente il leggendario Villaggio, Paci dovrà affrontare il giudizio severo dei fan più appassionati.

Negli ultimi giorni, il nome di Villaggio è tornato alla ribalta grazie alle parole del regista Neri Parenti. Quest’ultimo sostiene che i film di Fantozzi non potrebbero più essere realizzati ai giorni nostri. Sarà vero? Il biopic potrebbe svelare nuovi dettagli su questa iconica figura comica e rispondere a questa domanda che tormenta gli appassionati.

Il cast del biopic su Villaggio e la data di uscita

Oltre a Enzo Paci, il cast di “Com’è umano lui” vanta talenti come Camilla Semino Favro, Andrea Filippi, Andrea Benfante, Augusto Zucchi, Emanuela Grimalda, Vincenzo Zampa e Valentina Ruggeri. Un insieme di talenti pronti a riportare in vita l’epoca d’oro della commedia italiana.

Le riprese del film ci condurranno in un viaggio affascinante tra le strade di Roma e Genova, ricreando la seconda metà degli anni ’50. Paolo Villaggio e la sua cerchia di amici della borghesia genovese, tra cui Fabrizio De Andre‘, saranno protagonisti di avventure e “ragazzate” e spensierate. Un ritratto autentico di un’epoca ormai passata.

“Com’è umano lui” promette di svelare il lato umano e artistico di Paolo Villaggio come mai prima d’ora. Con un cast stellare, una sceneggiatura avvincente e una direzione d’arte impeccabile, il biopic è destinato a essere uno dei momenti clou del mondo cinematografico italiano. Cosa ne pensate? Enzo Paci è davvero l’attore giusto per questa sfida epica? Restate sintonizzati, il ritorno di Paolo Villaggio è più vicino di quanto pensiate!