Paramount ha in lavorazione un nuovo spin-off/reboot dei Transformers

Un altro progetto spin-off/reboot di Transformers è ora in lavorazione, poiché Paramount si sta impegnando per un nuovo film live-action ambientato nel mondo degli Autobots e dei Decepticons.

Questo nuovo film, anche se senza titolo, ha un team creativo di stelle associato a portarlo in vita. Secondo The Hollywood Reporter, la Paramount ha assunto Marco Ramirez, showrunner di The Defenders, per scrivere la sceneggiatura. Il regista di Charm City Kings Angel Manuel Soto sarà dietro la telecamera.

In questo momento non sono disponibili i dettagli della trama relativi al nuovo progetto Transformers. La Paramount ha preso un impegno cieco per quanto riguarda la sceneggiatura, quindi probabilmente non è ancora disponibile qualcosa di definito.

Sebbene non ci siano logline o sinossi là fuori, sappiamo che il film non si svolgerà nello stesso universo del resto dei film di Transformers che sono stati rilasciati fino a questo punto. C’è un altro film di Transformers in arrivo dal regista di Creed II Stephen Caple Jr., e quel progetto seguirà gli altri sei titoli del franchise. Il progetto di Ramirez e Soto sarà separato.

Prima di assumere il ruolo di co-showrunner e co-creatore di The Defenders, Ramirez ha lavorato a serie come Daredevil e Sons of Anarchy. Soto ha debuttato con Charm City Kings l’anno scorso, ed è stato recentemente scelto per dirigere uno stand-alone su Blue Beetle.

