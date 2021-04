Paramount ha rilasciato i teaser delle nuove stagioni di Star Trek: Discovery e Star Trek Picard

Durante il First Contact Day, la giornata in cui vengono organizzati eventi a tema Star Trek, Paramount+ ha rilasciato una serie di video anticipazioni che lasciano intendere l’arrivo delle nuove stagioni di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks.

Per quanto riguarda Star Trek: Discovery, a quanto pare la quarta stagione della serie dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, (da noi probabilmente in contemporanea su Netflix), e vedrà la Burnham di Sonequa Martin-Green, diventata capitano della Discovery, affrontare una minaccia senza precedenti assieme al suo equipaggio, un’anomalia gravitazionale grande cinque anni luce che ovviamente genererà caos ovunque passerà.

Con la Federazione ed altri mondi in balia di questo cataclisma, il Capitano Burnham e i suoi dovranno affrontare l’ignoto per assicurare un futuro a tutti.

Poi passiamo a Star Trek: Picard, che a quanto pare farà un altro rimando a The Next Generation (la serie preferita di chi vi sta scrivendo). In questa stagione, il Jean-Luc Picard di Patrick Stewart si riunirà con una sua sgradita vecchia conoscenza quando tornerà nel 2022, Q. Ebbene si, John de Lancie tornerà nel ruolo del potentissimo e fastidioso personaggio.

Nel teaser trailer possiamo vedere Q dire a Picard che “la prova non finisce mai”, in un momenti in cui Picard riflette sulla possibilità di tornare indietro per capire “cosa sarebbe potuto accadere”.

