Paramount rivela l’uscita di un nuovo film di Star Trek fissata per il 2023

La Paramount ha fatto l’annuncio a bassa voce ma pare proprio che un nuovo film di Star Trek sia stato stato fissato per il rilascio il 9 giugno 2023.

Questo aggiornamento sui film di Star Trek faceva parte di un rilascio generale di date di uscita nuove e / o riprogrammate che lo studio ha annunciato. Abbiamo appreso solo il mese scorso che la Paramount ha chiamato la scrittrice e consulente Kalinda Vazquez di Star Trek: Discovery per scrivere la sceneggiatura del nuovo film, prodotto da JJ Abrams; tuttavia, i rapporti indicano che questo film di Star Trek fissato per il 2023 non è il progetto di Vazquez, sebbene secondo quanto riferito entrambi i film siano prodotti da JJ Abrams.

A marzo è stato riferito che il nuovo film di Kalinda Vazquez faceva parte di uno slancio creativo della stessa Vazquez, il che ha portato a speculazioni sulla possibilità o meno di connettersi all’attuale Star Trek TV Universe in qualche modo. Potrebbe rivelarsi il caso, se questo nuovo film fosse una cosa separata.

Pare che una fonte vicina al progetto abbia detto a io9 che il film non è basato sulla sceneggiatura di Vazquez. Tuttavia, è un film di Trek prodotto da JJ Abrams, ma tutti i dettagli al di là di questo rimangono top secret. Quindi non abbiamo idea se la storia verrà raccontata nella Kelvin timeline, che è la linea temporale in cui si svolgevano i precedenti film con Chris Pine e Zachary Quinto.

