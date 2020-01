Paramount starebbe sviluppando un film sui Biocombat e un film collegato a Bumblebee

Lunedi pomeriggio, sono arrivate le notizie secondo cui la Paramount avrebbe due film Transformers separati in fase di sviluppo attivo – uno che sarebbe ambientato nel nuovo universo istituito dall’apprezzato spin-off incentrato su Bumblebee e un altro che servirebbe da riavvio del franchise principale di Transformers.

Secondo i nuovi rapporti di Deadline, il riavvio sarebbe basato su Beast Wars (in Italia portato come Rombi di Tuono e Cieli di Fuoco per i Biocombat) la serie Transformers in CGI che ha funzionato per tre stagioni alla fine degli anni ’90.

Lo scrittore di Independence Day: Rinascita, James Vanderbilt, a quanto pare avrebbe scritto il film di Beast Wars lo scorso aprile mentre il produttore esecutivo di John Wick 3, Joby Harold, sarebbe accreditato al film adiacente a Bumblebee. Dato che è ancora troppo presto per parlarne specificatamente, nessuno dei due progetti ha un regista associato.

Due anni fa, il produttore di Transformers, Lorenzo di Bonaventura, ha suggerito di non voler avere nulla a che fare con un film di Beast Wars. Da allora, Transformers: The Last Knight però ha incluso i Dinobot gettando le basi di un potenziale prequel per il mondo dei Transformers. L’anno scorso, di Bonaventura ha confermato che due progetti erano in fase di sviluppo e Optimus Prime sarebbe stato incluso in entrambi. Secondo il produttore, sarebbero stati sequel diretti di Bumblebee e Transformers: The Last Knight, ma ora non sembra più così riguardo a quest’ultimo.

