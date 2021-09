Paranormal Activity: Next of Kin, ecco il trailer del nuovo capitolo della saga

I fan della saga che stavano aspettando il first-look al settimo capitolo film della saga di Paranormal Activity sono stati accontentati.

Paramount+ ha rivelato non solo un trailer, ma anche una data di uscita ufficiale e un titolo per il film, che si chiamerà Paranormal Activity: Next of Kin. Il settimo capitolo del franchise di Paranormal Activity sarà presentato in anteprima esclusivamente sul servizio di streaming il 29 ottobre, giusto in tempo per il weekend di Halloween.

Qui sotto il trailer:

Sappiamo da tempo che questo film sia in realtà una rivisitazione, che preme il pulsante reset su tutti i film precedenti – e il trailer sembra decisamente andare verso la vecchia scuola, rivelando quello che sembra essere il ritorno di una figlia perduta da tempo in una comunità Amish. Naturalmente, verranno scoperti anche oscuri segreti e sembra che qualcuno si assicurerà di avere sempre una telecamera in mano.

Paranormal Activity: Next of Kin vede nel cast Emily Bader (Charmed), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Superstore), e Henry Ayers-Brown (Black List).

Quando Collider ha parlato con il produttore Jason Blum, lui ha spiegato perché l’ultimo film del franchise di Paranormal Activity servirà effettivamente come un reboot, anche se la sceneggiatura proviene da Christopher Landon (Happy Death Day, Freaky), che ha scritto due sequel. Si scopre, secondo Blum, che la strategia consigliata era quella di fare qualcosa di completamente nuovo.

“La Paramount voleva continuare Paranormal Activity, probabilmente io l’avrei lasciato stare. Quindi volevano continuare, ma ho pensato che se l’avessero continuato, dovevamo trovare una nuova formula. Quindi ho davvero incoraggiato tutte le persone creative coinvolte a pensare a qualcosa di nuovo. Molte persone che andranno a vedere il nuovo Paranormal Activity avevano 3 anni quando è uscito il primo, quindi non sanno nemmeno dell’esistenza di quei film più vecchi. Ho pensato che se avessi avuto intenzione di rifarlo, dovevamo da capo, non cercare di espandere ciò che abbiamo fatto anni fa.”

Paranormal Activity: Next of Kin è diretto da William Eubank e scritto da Landon, che è anche produttore esecutivo insieme a Steven Schneider e Jenny Hinkey.

Paramount+ rilascerà Paranormal Activity: Next of Kin il 29 ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...