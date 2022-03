Patrick Stewart criptico nella risposta alla domanda se è effettivamente presente in Doctor Strange 2

Patrick Stewart ha apparentemente (secondo l’opinione di molti) confermato il suo ritorno come Professor X in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L’ultima volta che abbiamo visto Patrick Stewart nei panni del Professor X, l’abbiamo visto morire per mano del clone di Wolverine in Logan. A quel tempo, sembrava che fosse il perfetto saluto per Stewart, che interpreta il Professor X da oltre 20 anni. Tuttavia, le voci che hanno iniziato a circolare prima del secondo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lasciavano intendere che Stewart sarebbe apparso nel film dei Marvel Studios.

Abbiamo poi ricevuto visto il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante il Super Bowl, che ha offerto uno sguardo a quello che molti sostengono essere il Professor X di Patrick Stewart.

Nel trailer, sembra che il Professor X faccia parte degli Illuminati. Stewart in precedenza aveva negato il suo coinvolgimento nel sequel di Doctor Strange, ma in una recente intervista con Jake’s Takes, l’attore ha quasi confermato il suo ritorno nel ruolo.

“Beh, ho avuto il telefono spento mentre è successo, quindi non ho sentito nulla. Non è stato fino al mattino successivo, quando mi sono svegliato e ho guardato il mio telefono, che ho scoperto che ero stato bombardato da domande di addetti alle pubbliche relazioni che mi avevano inviato reazioni dettagliate. In realtà non sembrava la mia voce, suonava diversamente. Se ho avuto un raffreddore o qualcosa del genere in quel momento, non lo so. Ma sono rimasto sbalordito, e tutto ciò che hanno visto è stata la parte posteriore della mia spalla, e penso il mio lobo dell’orecchio, nient’altro. Ci sarebbero potuti stare molti altri collegamenti da fare, ma mi ha fatto piacere.”

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

