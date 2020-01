Patrick Stewart ha rivelato di aver parlato con Kevin Feige circa gli X-Men

Patrick Stewart ha rivelato di aver avuto conversazioni con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sulla saga degli X-Men.

Dopo che la Disney ha acquisito gli asset della 21st Century Fox, il controllo dei personaggi degli X-Men è andato al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Con l’uscita di Dark Phoenix che segna efficacemente la fine della principale serie di film X-Men, anche se in realtà e meglio rappresentata da The New Mutants, i fan stanno ora rivolgendo la loro attenzione a ciò che Kevin Feige potrebbe pianificare per il franchise.

Durante un’intervista con Digital Spy, Patrick Stewart ha dichiarato di aver incontrato Kevin Feige per una conversazione che ha incluso argomenti come Charles Xavier e la serie di film X-Men. Tuttavia, Patrick Stewart sembra aver abbattuto la possibilità di interpretare nuovamente il Professor X sulla base degli eventi di Logan:

“Ho incontrato Kevin Feige un paio di mesi fa e abbiamo avuto lunghe, lunghe conversazioni. E ci sono state mosse e suggerimenti, tra cui Charles Xavier.. Ecco il problema… se non avessimo creato Logan , allora sì, probabilmente sarei pronto a salire su quella sedia a rotelle ancora una volta e diventare Charles Xavier. Ma Logan ha cambiato tutto.”

Patrick Stewart ha ricordato la sua reazione emotiva alla morte del Professor X e ai momenti conclusivi di Logan, osservando che uno dei motivi per cui ha avuto una risposta emotiva così potente è stato perché stava dicendo addio al suo tempo come l’amato eroe.

“Siamo rimasti commossi dalla storia. Siamo stati commossi l’uno dall’altro. Siamo stati commossi dal film. Ma abbiamo anche preso la decisione di dire addio ai nostri personaggi. In questo senso, non sono state solo le morti di quei due uomini nel franchise, ma è stato anche un addio a quelle parti.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...