Patton Oswalt intrattiene il vicinato con un monologo comico ispirato dai flash mob italiani

A quanto pare il flash mob nostrano che ha portato musica e un po’ di allegria in questi momenti di quarantena per evitare la proliferazione del virus Covid-19, meglio conosciuto come Coronavirus, ha divertito diverse persone oltre oceano, come il nostro Chris Evans, il Captain America del Marvel Cinematic Universe, che ha retwittato alcuni video fra cui quello realizzato dal sindaco di Firenze.

Oggi, un’altra persona è stata ispirata da questo gesto tutto italiano volto a donare un sorriso in questi tempi difficili, e stiamo parlando dell’attore e stand-up comedian Patton Oswalt.

L’interprete e comico, visto anche lui in una proprietà Marvel, più precisamente nella serie Agents Of SHIELD, doppiatore di Remy in Ratatouille della Pixar e di Max in Pets della Illumination, ha colto l’occasione della quarantena e della reclusione forzata per affacciarsi al balcone della sua casa e donare al suo vicinato un momento d’intrattenimento, a detta sua, ispirato proprio da noi italiano.

“Guardare i video dall’Italia mi ha ispirato. Gli intrattenitori devono offrire speranza e umorismo al proprio vicinato in questo momento di quarantena”, ha scritto nel post con allegato video che potete trovare qui sotto.

Watching the videos from Italy 🇮🇹 inspired me. Entertainers must offer hope & humor to their neighbors in this time of quarantine. pic.twitter.com/ohrsBtuqzu — Patton Oswalt (@pattonoswalt) March 16, 2020

Ovviamente non è l’unica star che ha portato un po’ del suo intrattenimento alla portata di tutti per sostegno in questo momento di quarantena. Anche Josh Gad ha deciso di fare qualcosa, leggendo un libro per bambini lungo una diretta streaming su Twitter, e Sean Astin si è fatto tagliare la barba dalle figlio anche lui in una live sui social.

Potete vedere i due video qui sotto:

