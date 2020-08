Patty Jenkins afferma che Wonder Woman 3 sarà la sua ultima incursione nel franchise

La regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, afferma che Wonder Woman 3 sarà la sua ultima incursione nel franchise.

I fan della DC Comics stanno ancora aspettando Wonder Woman 1984, ma ciò non ha impedito alle persone di chiedersi cosa verrà dopo. Bene, in un’intervista a Geek la regista ha affermato che il terzo capitolo sarà il suo ultimo film con l’eroina interpretata da Gal Gadot.

Wonder Woman ha generato enormi numeri per la DC e, di conseguenza, la Jenkins potrebbe probabilmente rimanere quando vorrebbe, ma per la regista, questi film sono un esercizio per mostrare più facce di Diana. Aiutare l’umanità ed essere eroica è ovviamente un tema principale, ma la lotta dell’essere una Dea nel mondo dell’uomo deve anche comprendere altre cose. Con il modo in cui la DC sta spingendo il marketing di WW84, non si può fare a meno di chiedersi cosa ha in serbo il team creativo per il sipario della Jenkins.

“WW84 mi ha dato la possibilità di fare molte cose che non potevamo fare col primo film. Ero così felice di raccontare la storia delle origini di Wonder Woman. Era quasi la sua nascita, ma in realtà non abbiamo visto di cosa è capace. È emozionante per me mostrarla al massimo delle sue forze”, spiega la Jenkins. “Ma è anche molto importante che combatta una lotta interna: è una Dea e cerca di aiutare l’umanità. Non è solo una persona che combatte il male, ma una che cerca di mostrare alle persone cattive come migliorare. È un dilemma interessante. Il prossimo (WW3) sarà probabilmente il mio ultimo film di Wonder Woman, quindi devo mettere tutto ciò che voglio mostrare lì. Dobbiamo pensarci attentamente.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

