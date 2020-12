Patty Jenkins commenta il suo ingresso nel frachise di Star Wars con Rogue Squadron

Patty Jenkins entrerà nella storia del franchise di Star Wars come la prima donna a dirigere un film, in quanto sta sviluppando Star Wars: Rogue Squadron, un film ambientato nel futuro di Star Wars.

La regista è impegnata nello sviluppo del film, che racconta una nuova storia invece di adattare le precedenti storie di Rogue Squadron.

Parlando con Yahoo, Jenkins ha detto che una certa aspettativa in più arriva con la regia di un film di Star Wars, data la sua enorme fan-base.

“Sento un’enorme pressione per realizzare un grande film di Star Wars, ovviamente. La fan-base è incredibile, massiccia e soddisfarla non è un compito da poco. Questo è davvero quello a cui penso”, dice Jenkins. “Se posso essere in una posizione innovativa per spianare la strada ad altre persone, è fantastico. Spero di riuscire a farlo. Ma fortunatamente [Wonder Woman e Wonder Woman 1984] non erano da meno per quanto riguarda la pressione. Quindi mi sono abbastanza abituata al fatto che non c’è davvero nulla che tu possa fare al riguardo. Devi solo provare a fare un bel film, ed essere davvero diligente nel tenere gli occhi sulla palla assicurandoti sempre di pensare a tutto. Quindi andrò avanti e cercherò di fare un bel film.”