Patty Jenkins elogia la DC Films e lo stile che permette la creazione di film con un proprio tono

Un universo di supereroi condiviso come il Marvel Cinematic Universe “non dovrebbe essere lo status quo”, stando a qunto detto da Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, che torna nel DC Extended Universe con Wonder Woman 1984.

Come i Marvel Studios hanno prodotto Thor: Ragnarok, Doctor Strange e l’imminente Black Widow, la Warner Bros. ha prodotto il sequel della guerriera amazzone Diana (Gal Gadot), ambientato quasi 60 anni dopo la prima guerra mondiale, che ha dato i natali alla prima avventura dell’eroina.

Wonder Woman ha un tono unico – uno che si riflette nel materiale technicolored che riflette le ambientazioni della metà degli anni ’80. Come i predecessori, Justice League, Birds of Prey e The Suicide Squad, tutti ambientati nella stessa continuità, Wonder Woman 1984 ha il suo stile:

“Adoro tutto questo”, afferma Jenkins nell’ultimo numero della rivista Total Film. “Per me, questo è ciò che i film di supereroi sono sempre stati. Penso che l’eccezione sia stata che la Marvel ha avuto un tale successo nel realizzare un universo condiviso. Ma quello non dovrebbe essere lo status quo.”

Come i molti decenni di fumetti che hanno ispirato gli universi cinematografici Marvel e DC, Jenkins ha aggiunto:

“C’è questa enorme varietà di fumetti, e il loro aspetto, tono e mondo sono radicalmente diversi. E non sempre inevitabilmente si uniscono. A volte lo fanno, ed è davvero divertente, ma molte volte no, e percorrono il loro sentiero. Sono entusiasta di questo mondo DC – e francamente, la Marvel lo sta facendo film anche con tponi diversi, come Thor: Ragnarok, Black Widow e Doctor Strange. Ma adoro questo la DC, e ho sempre pensato che la cosa meravigliosa di questa etichetta fosse la profonda diversità che vive nei vari progetti.”

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

