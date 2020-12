Patty Jenkins ha altre due storie di Wonder Woman da raccontare

La regista Patty Jenkins rivela che ha almeno altre due storie da raccontare dopo Wonder Woman del 2017 e Wonder Woman 1984 appena uscito.

Prima che la Warner Bros. annunciasse domenica che Jenkins sarebbe tornata a lavorare con Gal Gadot in Wonder Woman 3, Jenkins ha espresso dubbi sul suo ritorno al franchise sulla decisione unilaterale di WarnerMedia di rilasciare WW84 e altri Film della Warner Bros. contemporaneamente su HBO Max e al cinema. Quando è stato annunciato però il terzo capitolo di Wonder Woman, il capo dello studio Toby Emmerich ha dichiarato che Jenkins e Gadot “torneranno per concludere la trilogia cinematografica pianificata da lungo tempo”.

“La storia continua dopo questo nei film che lo diriga io o meno”, ha detto Jenkins a Entertainment Weekly giorni prima che lo studio annunciasse il suo ritorno. “Ho altre due storie che saranno il completamento di questa storia, e riguarda le donne che si fanno avanti come donne, nel modo più amorevole, puro e naturale, facendo la differenza nel mondo senza dover cambiare chi sono per farlo.”

Quella storia potrebbe includere un ritorno di Cheetah, ma anche altri feroci nemici di Diana potrebbero fare la comparsa, come per esempio la tanto desiderata dai fan Circe interpretata da Eva Green.

