Patty Jenkins ha rivelato di avere un’idea sia per Wonder Woman 3 che per uno spin-off

La regista Patty Jenkins ha rivelato di avere un’idea sia per Wonder Woman 3 che per un film spin-off incentrato sulle amazzoni.

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha rivelato di avere in programma un terzo film e un’avventura spin-off con protagoniste le amazzoni. La regista stava parlando con Total Film quando le è stato chiesto dei suoi piani per andare avanti dopo il sequel di Wonder Woman. Jenkins ha spiegato che non vuole concentrarsi completamente sulla sua idea per Wonder Woman 3 fino a quando l’ultima avventura di Diana Price non arriverà nei cinema, ma ha un’idea di dove potrebbe andare la storia.

“Non ho intenzione di inchiodare un nuovo pensiero fino a quando non uscirà questo film, perché in un certo senso voglio termi una sorta di detergente per cancellare l’idea se volessi farlo, così da essere sempre fresca con le mie idee. Ma sì, c’è un arco che ho in mente sin dal primo film, e poi ho in mente un film sulle amazzoni come anche un terzo film.”

Quando le è stato chiesto se avrebbe diretto il potenziale spin-off focalizzato sugli amazzoni, la regista ha rivelato che spera di non essere lei dietro la cinepresa. Jenkins ha spiegato che ha lavorato all’idea con Geoff Johns e lo hanno lanciato con successo, spiegando anche che figurerebbe felicemente come produttrice dello spin-off piuttosto che dirigerlo.

“Spero di non dirigerlo. Proverò davvero a non farlo. Non sarà facile. Geoff Johns e io abbiamo inventato la storia, l’abbiamo proposta e penso la realizzeremo. Lo produrrò di sicuro.”

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

