Patty Jenkins nomina Superman ed alcuni eroi Marvel fra i suoi desideri circa il futuro alla regia

Dal DCEU all’MCU? La regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, nomina il supereroe DC Comics – e altri due dell’universo Marvel – in risposta al suo interesse circa altri super-eroi dopo Wonder Woman 1984.

Sappiamo che la regista dirigerà poi Cleopatra, riunendosi con l’attrice Gal Gadot, e dirigerà lo spin-off di Star Wars, Rogue Squadron, per Disney-Lucasfilm. Con un programma discretamente completo e il suo futuro Wonder Woman 3 nel dubbio, Jenkins nomina Superman della DC, Spider-Man della Sony-Marvel e Black Widow dei Marvel Studios come i personaggi che più desidera dirigere se dovesse passare dal DC Extended Universe al Marvel Cinematic Universe. Sarebbe bello vederla anche alla direzione di un film sulla Justice League.

“Grazie per la domanda. Superman, Spider-Man o Black Widow. C’è così tanto potenziale per tutti loro, sempre”, ha scritto Jenkins quando ha twittato dal vivo insieme a Gadot durante il WW84 WatchParty.

Thank you for the question. Probably Superman, Spiderman or Black Widow! So much potential with all of them, always. https://t.co/zDtxgZuwM9 — Patty Jenkins (@PattyJenks) December 26, 2020

Per i suoi due capitoli di Wonder Woman, Jenkins è stata influenzata direttamente dal Superman del 1978 diretto da Richard Donner a causa del suo amore per il personaggio. Ora c’è un posto vacante sulla sedia da regista per il potenziale Spider-Man 4 di Sony-Marvel con la star Tom Holland dopo che il regista del franchise, Jon Watts, se ne andrà in quanto incaricato di gestire il reboot dei Fantastici Quattro.

Jenkins ha quasi diretto il sequel di Thor del 2013, The Dark World, che probabilmente sarebbe stato migliore con lei al timone, proponendolo come una specie di di Romeo e Giulietta con i super-eroi, ma la regista di Monster alla fine è uscita dal progetto.

