Patty Jenkins sullo spostare i blockbuster sui VOD: “potremmo perdere il cinema per sempre”

La data di uscita di Wonder Woman 1984 è stata posticipata ancora una volta, questa volta al 25 dicembre. Con l’uscita dei film nell’aria e il futuro dei cinema in pericolo, molte persone si chiedono se altri film inizieranno ad essere distribuiti in VOD, proprio come Mulan.

In una recente intervista con Reuters, la regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha parlato della sua preoccupazione circa il fatto che le sale cinematografiche possano estinguersi. Sulla base delle sue parole, siamo pronti a scommettere che è contraria all’idea che Wonder Woman 1984 vada direttamente in streaming.

“Se lo facciamo, questo non sarà un processo reversibile“, ha spiegato Jenkins. “Potremmo perdere il cinema per sempre“. Successivamente ha aggiunto: “Potrebbe essere il genere di cose che sono successe all’industria musicale… in cui potresti sbriciolare l’intero settore rendendolo qualcosa che non può più essere redditizio“.

“Non credo che nessuno di noi voglia vivere in un mondo in cui l’unica opzione è portare i propri figli a guardare un film nel proprio salotto”, ha concluso la Jenkins. “E non avere un posto dove andare per un appuntamento.”

A luglio, il CEO di ATT John Stankey ha detto che “sarebbe stato molto sorpreso” se Wonder Woman 1984 fosse sbarcato prima sui servizi di streaming.

Con un rapido balzo Wonder Woman 1984 ci porta fino agli anni ’80. Nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

Wonder Woman 1984 doveva uscire nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020, con Patty Jenkins alla regia, su una sceneggiatura di Dave Callaham, Geoff Johns e della stessa Jenkins, con un soggetto di Geoff Johns e Patty Jenkins, e con Gal Gadot, Patty Jenkins, Stephen Jones, Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder come produttori. Adesso uscirà il 25 dicembre 2020.

Nel cast Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta), Pedro Pascal, Robin Wright (Antiope), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah) e si vocifera un cameo di Lynda Carter, interprete di Wonder Woman nell’omonima serie tv degli anni ’70.

La fotografia è a cura di Matthew Jensen, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

