Paul Dano come Heath Ledger? Ecco le scioccanti rivelazioni del regista di The Batman!

Nel vasto universo cinematografico DC, “The Batman” di Matt Reeves è stato un faro di innovazione. L’opera ha riportato alla vita il Cavaliere Oscuro con la maestria di Robert Pattinson e Paul Dano, dando vita a una versione giovane e tormentata del vendicatore mascherato, ancora segnata dalla tragica morte dei suoi genitori.

La Gotham che Reeves ci presenta è un luogo oscuro e deprimente, una culla di violenza e vendetta. Ma ciò che rende davvero speciale questo film è la riinvenzione dei villain, tra cui spicca l’Enigmista, magistralmente interpretato da Paul Dano, l’attore di “The Fabelmans” e “Little Miss Sunshine“. Ecco la sorpresa: sul set, Paul Dano si è rivelato essere un perfezionista ossessivo.

Paul Dano è The Riddler

The Batman: Paul Dano e il mito della scena perfetta

Il regista Matt Reeves ha recentemente svelato dettagli affascinanti sul dietro le quinte di “The Batman” in un’intervista epica per ComicBook, celebrando il Batman Day con una rivelazione scioccante. La scena finale che vede il confronto epico tra Batman e l’Enigmista è stata girata ben più volte di quanto previsto, su richiesta esplicita di Paul Dano.

Il talentuoso attore, che dà vita all’Enigmista, ha dimostrato di essere affamato di perfezione e di eccellenza. Reeves ha dichiarato: “Paul ama fare molte riprese, così come me. Abbiamo impiegato due giorni per la scena finale tra lui e Robert Pattinson nei panni di Batman. Dobbiamo aver fatto facilmente 70 o 80 riprese. Paul adora esplorare. È ossessivo in quel senso.”

Ricordiamo a tutti gli appassionati di cinema e fumetti che “The Batman,” prodotto con il marchio Warner Bros. Pictures e DC Entertainment, è stato un capolavoro che ha ridefinito il mito del Cavaliere Oscuro. Il film è sbarcato nelle sale italiane il 3 marzo 2022 e ha incantato il pubblico grazie anche alla sceneggiatura firmata da Peter Craig e allo stesso Reeves. Paul Dano, con la sua dedizione alla perfezione, ha contribuito a rendere questo film un’opera d’arte indimenticabile.