Peacemaker: ecco il trailer e la data d’uscita della serie HBO Max

The Suicide Squad è esploso all’inizio di quest’anno, presentando al pubblico l’interpretazione di James Gunn di una vasta gamma di personaggi DC Comics.

Tra questi figuravano Christopher Smith / Peacemaker (John Cena), a cui è stato dato uno spin-off seriale da HBO Max prima ancora che il film debuttasse. Dopo un sacco di fanfara e speculazioni, il miglior closer-look mai visto allo spettacolo Peacemaker è ufficialmente stato rilasciato.

Gunn, Cena, il cast e la troupe della serie sono apparsi durante la convention virtuale DC FanDome e hanno presentato il primo trailer completo di Peacemaker, che potete vedere qui sotto. Il trailer ha anche rivelato che Peacemaker sarà presentato in anteprima giovedì 13 gennaio su HBO Max.

Sapevamo già che il creatore James Gunn ha scritto tutti e otto gli episodi di Peacemaker, e he ha diretti cinque, ma in precedenza si è lasciato sfuggire che anche Jody Hill ne ha diretto uno.

Per quanto riguarda gli altri due episodi, Gunn ha detto che sono stati diretti da Brad Anderson e Rosemary Rodriguez, che hanno entrambi esperienza in spettacoli a tema supereroi come Titans e Jessica Jones, rispettivamente.

Naturalmente, Peacemaker non dovrebbe essere uno spettacolo di supereroi tradizionale, poiché Gunn ha recentemente dichiarato a Empire che non si tratta esattamente di un eroe. In effetti, Gunn ha definito il personaggio “un pezzo di merda”, aggiungendo che “non è un bravo ragazzo”. Sembra abbastanza oscuro per uno spettacolo di supereroi, almeno in confronto ad alcune delle offerte della Marvel, ma classiche per la DC.

